Klub der jungen Geschichten Die Befreiung Lily Bircher, Cham, 1. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir hatten gerade den Fernseher angeschaltet, um es uns gemütlich zu machen. Ich und Oliver sind die Ältesten. Wir müssen heute auf unsere kleinen Geschwister - Rio, er ist 8 Jahre alt und Julia, sie ist 6 Jahre alt - aufpassen. Alles lief super, bis wir jemand an der Tür klopfen hörten. Nein, es waren sogar mehrere. Julia und Rio kriegten Angst. Also ist Oliver mit ihnen nach oben in sein Zimmer gegangen. Ich habe sie gehört, sie sagten ich soll sie rein lassen. Ich habe nicht geantwortet, dann kam lange Zeit nichts. Nach ein paar Minuten sagten sie erneut, ich soll sie rein lassen. Danach bin ich auch zu meinen Geschwistern ins Zimmer gegangen und wir haben die Tür abgeschlossen im Zimmer. Ich und Oliver haben gehört, wie jemand reinkam. Aber es waren nicht unsere Eltern, sondern Einbrecher. Wir hatten alle Angst und wollten deshalb unsere Eltern anrufen. Da merkte ich, dass mein Handy noch unten liegt. Wir mussten unbedingt Hilfe holen, aber wie wussten wir auch nicht. Julia versuchte die Tür zu öffnen. Wir wollen sie davon abhalten, das hat auch funktioniert, aber leider ist dann der Schlüssel abgebrochen. Rio kriegte Panik und sagte ein bisschen zu laut: «Wir sind eingesperrt!». Natürlich haben die Einbrecher ihn gehört und sind raufgekommen. Oliver sagte, «Wir sollen uns verstecken - nur zur Sicherheit». Also sind wir alle hinter ein paar Kartons und haben uns versteckt. Sie suchten im ganzen oberen Stock nach uns, aber sie haben uns nicht gefunden. Sie sagten: «Wo seid ihr?» Julia dachte, dass es unsere Eltern wären und sie schrie: «Wir sind in Olivers Zimmer!» An der Tür stand sein Name. Sie standen vor der Tür. Wir wussten nicht, was wir machen sollen, sie sagten, dass sie warten bis wir rauskommen. Oliver sagte er habe sein Handy dabei, weil er es immer in seiner Hosentasche hat. Er hat es aber nicht gefunden, ihm ist es wahrscheinlich rausgerutscht unten, als wir auf dem Sofa waren. Dann kam unsere Rettung: Julia ist etwas aus der Tasche gefallen. Es war Olivers Handy. Oliver wollte es anschalten, aber der Akku war leer. Wir mussten also irgendwie rauskommen. Die einzige Möglichkeit wäre aus dem Fenster mit einem Seil zu gehen, aber das wäre zu gefährlich für Julia. Plötzlich hörten wir, wie die Tür von Olivers Zimmer langsam aufging. Die Einbrecher haben es geschafft. Wir mussten an ihnen vorbeikommen. Also ist Rio zuerst gegangen. Während sie gesucht haben, ist er runter geschlichen und zur Nachbarin gegangen. Wir sind dann auch rausgeschlichen, aber Oliver hat es nicht geschafft. Sie haben ihn erwischt. Als die Nachbarin die Tür geöffnet hat, haben wir ihr alles erzählt und sie hat die Polizei angerufen. Sie haben gesagt sie werden in ein paar Minuten dort sein, das waren sie aber nicht. Es sind schon 10 Minuten vergangen und es ist immer noch niemand da, also haben wir sie erneut angerufen. Nach etwa 20 Minuten sind sie gekommen. Ich wusste nicht, ob es Oliver gut geht. Die Polizei konnte ihn dann finden. Sein Gesicht war ganz verschlagen und rot. Die Nachbarin hat dann unseren Eltern angerufen. Als sie da waren, ist die Nachbarin mit ihm zum Arzt gegangen und die Polizei hat mit ihnen geredet. Sie haben das ganze Haus durchsucht, sie haben die Einbrecher nicht gefunden. Wahrscheinlich sind sie geflohen, als gerade niemand da war. «Das heisst die Einbrecher könnten jederzeit wiederkommen?», fragte Rio.Sie haben ihn beruhigt, dass nichts passiert. Oliver ist nachhause gekommen. Nachher gingen wir alle ins Bett, es war ein wilder Abend.