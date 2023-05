Klub der jungen Geschichten Die Befreiung Siri Aeberhard, Steinhausen, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Also fangen wir noch einmal von vorne an:

Hallo, ich heisse Sumaya und bin 12 Jahre alt, lebe in Hawaii und habe magische Fähigkeiten. Ich kann mit Tieren sprechen. Mein Hobby ist Surfen und im Meer tauchen. Einmal ging ich tauchen. Es war so schön, die kleinen Fische zu beobachten. Aber plötzlich sah ich einen riesigen Schatten hinter den Korallen. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte! Darum tat ich einfach gar nichts. Ich blieb ganz still und atmete langsam und regelmässig aus meiner Taucherflasche. Plötzlich war vor mir eine riesige Mantaroche! Ich hatte noch nie eine Mantaroche live gesehen, aber eins wusste ich, und zwar: Sie war sehr gefährlich! Plötzlich sagte die Manta etwas: „Ich sehe zwar aus, wie eine gefährliche Mantaroche, aber eigentlich will ich nur, dass du mir hilfst, meine Freunde aus dem Zoo of Magic zu befreien.“ Sie Schwamm auf mich zu. Ich antwortete der Manta: „Ich habe keine Zeit für Streiche! Das sieht man doch!“ Die Manta kam noch näher und sagte: „Das ist kein Streich. Du bist die Einzige, die unseren Zoo noch retten kann! Wir brauchen wirklich deine Hilfe!“ „Okay, wenn ihr wirklich meine Hilfe braucht, dann musst du mich zu diesem Zoo of Magic bringen, was schlecht geht, weil du im Wasser lebst.“ Die Manta antwortete mir: „Gehe in dein Haus, dann in den Keller. Dort gibt es einen Schrank. Das ist dein Ziel!“ Als sie das gesagte hatte, schwamm sie weg. Ich ging nach Hause. Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Jetzt wisst ihr, was alles vor dieser Szene passiert ist. Also, weiter geht’s:

Ich stand vor dem Schrank und machte ihn ganz langsam und vorsichtig auf. Da sah ich eine ganz, ganz kleine Ratte. Igitt! Ich schrie auf, weil Ratten nicht gerade meine Lieblingstiere sind, und wich einen Schritt zurück. Doch dann erinnerte ich mich an die Worte der Manta: „Nur du kannst den Zoo noch retten.“ Ich fragte mich, warum eigentlich und sprach die Worte, ohne es zu wollen, laut aus. Erstaunlicherweise bekam ich sogar Antwort. Die Ratte sagte: „Hallo, ich heisse Felix und kann dir alles erklären. Du bist die Einzige, die unsere Sprache versteht. Also musst du uns helfen. Du musst den Zoodirektor bei der Polizei anzeigen und dann alle anderen Tiere befreien. Verstehst du?“ Ich antwortete: „Ja, ja. Was muss ich tun?“ „Du musst mit mir in diesen Schrank kommen. Das ist ein magisches Portal, das direkt zu unserem Zoo führt. Beeil dich!“ Ich war richtig geschockt, dass in unserem Keller ein Portal ist, aber dann stieg ich in den Schrank uns suuuppp…. Als ich aufwachte, sah ich einen wunderschönen Zoo. Ich stand schnell auf und suchte nach dem Besitzer des Zoos. Ich rannte so schnell auf dem Geländer herum, dass ich gar keine Zeit hatte, um die Umgebung anzuschauen. Da sah ich den Mann. Er sah nicht sehr nett aus. Ich spionierte ihn aus und sah, wie er Tiere quälte. Ich rief die Polizei dieses Ortes. Fragt mich nicht, woher ich diese Nummer auf meinem Handy hatte. Nach zwei Minuten war die Polizei hier. Ich zeigte ihnen das Video, das ich auf meinem Handy aufgenommen hatte. Der Direktor wurde festgenommen und ich befreite die restlichen Tiere. Die Manta und Felix bedankten sich sehr bei mir und feierten mich. Ich bin richtig stolz auf mich!

Ende gut, alles gut!