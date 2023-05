Klub der jungen Geschichten Die Begegnung mit der Obdachlosen, die mein Leben veränderte Filip Rilak, Steinhausen, 2. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ich bin jetzt in der Zweiten Woche meiner Ferien. Mein Bruder und ich arbeiten momentan bei einer Firma namens „Rich Mans AG“, welche an einem Heilungsmittel für Krebs arbeitet. Mein Boss: Mr. Corn ist ein bisschen streng, aber für das Geld würde ich sogar noch härter arbeiten, weil meine Familie arm ist. Meine Mutter ist früh abgehauen, aber ich habe davon nichts mitbekommen, weil ich da 1 Jahr alt war. Die Arbeit ist nun fertig und ich kann endlich nach Hause gehen.

Als ich auf dem Weg zu meiner Strasse war, bemerkte ich eine obdachlose Frau, die auf einer Bank sass und bettelte. Sie hatte einen Hut vor sich liegen und schaute traurig aus. Ich wusste, wie es war, kein Geld zu haben, und ich fühlte mich irgendwie mit ihr verbunden. Ich beschloss, ihr ein paar Münzen zu geben und warf zwei Franken in den Hut. Dann passierte etwas Unerwartetes. Die Frau lächelte mich an und bedankte sich herzlich. Sie erzählte mir von ihrem Leben auf der Strasse und wie schwer es war, jeden Tag zu überleben. Ich hörte ihr aufmerksam zu und begann, ihre Situation zu verstehen. Obwohl ich selbst nicht viel hatte, fühlte ich mich privilegiert im Vergleich zu ihr. In diesem Moment erkannte ich, dass Geld nicht alles im Leben war. Es gab noch andere Dinge, die viel wichtiger waren, wie Freundschaft, Familie und Menschlichkeit. Ich beschloss, mich mehr um die Menschen um mich herum zu kümmern und zu versuchen, anderen zu helfen, wenn ich konnte. Ich ging also jeden Tag zu dieser Frau und legte ihr 2 Fr. in den Hut.

Ich erzählte meine Story meinem Bruder und er fand die Idee so gut, dass er die Frau auch kennenlernen wollte. Er wollte gerade einen Franken in den Hut legen, als er erstarrte. Er nahm meine Hand und rannte mit mir davon. Ich war verwirrter denn je, aber ich wusste, dass das nicht ohne Grund war. Wir hielten bei einer Gasse an und es schien, als wollte er mir was sagen. Als wir Luft holten und uns beruhigten, bekam ich den grössten Schock meines Lebens. Matteos Worte waren: „Diese Frau ist unsere Mutter.“ Ich konnte das nicht einfach so auf mir sitzen lassen und ging zurück. Ich wollte wissen, warum sie damals verschwunden war. Ich hatte Tränen in den Augen, während ich zurück rannte. Mein Bruder blieb stehen, weil er nichts mit ihr zu tun haben wollte. Das konnte ich verstehen, schliesslich war er ja alt genug, als sie verschwunden war.

Meine Mutter erklärte mir, dass sie auch mal für diese Firma gearbeitet hatte, aber sie verschwinden musste, um uns zu retten. „Ich wurde erpresst... erpresst von einer Firma, die die Heilung für Krebs für sich haben wollte. Ich habe versucht, es zu verhindern, ich habe alles gegeben, aber sie drohten mir, meine Familie nie wieder zu sehen und so musste ich untertauchen. Ich verschwand von dieser Welt und habe meinen Tod vorgetäuscht,“ erklärte sie mir. „Ich werde euch verlassen müssen, aber du musst mir versprechen, dieses Unternehmen zu vernichten. „Finde einen Weg, die Menschheit zu retten“.

Und ehe ich mich versah, war sie schon weg. Sie hinterliess eine kleine Notiz am Boden auf der stand: „Mr. Brown.“

Ich war überfordert mit der ganzen Situation, also ging ich zurück zu meinem Bruder und erzählte ihm von dem Geschehen. Nun waren wir beide überfordert, aber wir wussten, dass dies eine Fortsetzung haben würde.