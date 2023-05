Klub der jungen Geschichten Die Berliner Täuschung Niklas Züger, Luzern, 1. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Diese Geschichte erlebten wir drei fünfzehnjährigen Jugendlichen aus Berlin.

Es war ein frostiger Herbstmittag, als ich, Felix, ein blonder, gut 1.75 Meter grosser und sportlicher Junge, mit meinen zwei Freunden aus Kreuzberg namens Idris und Ibrahim in die Dönerbude meines Freundes eintrat. Sie spielen mit mir bei Tasmania Berlin Fussball. Gegenüber von mir sass Ibrahim, er ist das Gegenteil von mir. Ibra ist ein dunkelhäutiger, kleiner und flinker Jungen, der einen riesigen Wuschelkopf auf seinem Kopf trägt. Idris, dessen Vater die Dönerbude besitzt, vervollständigte die Gruppe. Er ist ein ruhiger, dunkelhaariger Türke. Noch lange hielten unsere Gespräche über die Derbyniederlage gegen Erzrivale Dynamo an. Doch spätestens als der appetitliche Genuss serviert wurde, kam unser Lächeln wieder zurück. Ali, Idris’ Vater, hat seine Bude auf dem Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Nach dem saftigen Döner verliessen wir den Laden.

Einige Schritte weiter entdeckten wir eine mit rot-weissem Sicherheitsband abgesperrte und mit einem Zelt abgedeckte Baustelle. «Seit wann ist hier eine Baustelle?», fragte Ibrahim laut. Die Frage konnte ihm keiner von uns beantworten. Doch Idris glaubte, dass sie beim letzten Besuch vor zwei Wochen noch nicht hier war. Als wir nichts ahnend weiterliefen, erblickten wir einen schwarzen Transporter mit einer karamellfarbenen Aufschrift: «blitz blanke Rohre - nur mit Rohrmeister Jonas» war darauf zu lesen. Wir neugierigen Jungs warfen einen Blick in den unverschlossenen Wagen hinein. Allerdings war er leer bis auf eine Schaufel und mehrere zertretene Bierdosen. Während wir uns langsam vom Transporter entfernten, murmelte ich laut vor mich hin: «Warum ist wohl der Transpo…», weiter kam ich nicht. Denn von hinten kam ein schwarz gekleideter Mann auf uns zugerannt. «Sofort stehen bleiben!», schrie er. Doch wir glaubten nicht einmal im Schlaf daran, stehen zu bleiben. Wir rannten so schnell wie möglich in den nahegelegenen Park, wo wir zwischen den Bäumen fast nicht sichtbar waren und schliesslich den Mann abhängten.

Ein paar Stunden später trafen wir uns wieder beruhigt auf einem eingezäunten Bolzplatz. «Was war das für eine komische Firma?», machte ich mir Gedanken. Der filmverrückte Idris meinte: «Ich habe mal einen Film gesehen über einen Bankraub. Da haben sie einen Schacht gebaut, der in die Bank hineinführte und so konnten sie die Bank an einem Sonntag ohne Bewachung ausrauben.» Ibrahim lachte laut über Idris Theorie. Doch ich sah dies ein bisschen anders: «Es klingt zwar unwahrscheinlich, aber so wie der Mann reagiert hat, muss da schon etwas komisch sein. Ich schlage vor, wir schauen heute Nacht nochmals da vorbei.» Auch der ängstliche Ibrahim liess sich überreden und so trafen wir uns gegen Mitternacht am Pariser Platz.

Wir simpel ausgerüstete Neodetektive überquerten das Sicherheitsband und stiegen mit Taschenlampen in das Zelt hinein. Wir fanden heraus, dass es wie gedacht nicht der Materialraum oder Lagerraum war, sondern es diente als Schutz für einen Schachtdeckel, der neben dem offenen Schacht lag. Kurz entschlossen machten wir uns an den Abstieg. Nach 10 Treppenstufen abwärts hatten wir wieder festen Boden unter unseren Füssen. Es folgten 100 Meter im milchig beleuchteten Schacht nach Westen und etwa 500 m nach Norden. Doch plötzlich gerieten wir in eine Sackgasse. Als Ibrahim schon zurückgehen wollte, sah ich eine Holzleiter. Wir folgten mit den Augen der Leiter nach oben und schlussendlich sahen wir ein grosses Loch über uns. «Es sieht so aus, als wäre dieses Loch frisch gemacht worden», meinte Idris sicher. Dies bestätigte ein Presslufthammer, welcher neben uns lag.

Nach dem spannenden, aber auch gruseligen Nachtspaziergang im Schacht wollten wir herausfinden, wo die Sackgasse sich befand. Deshalb liefen wir dasselbe einfach auf der Oberfläche ab. «100 m nach Westen, 500 m nach Norden, a-ab-ber das gibts doch nicht», stotterte ich. «Dieser Gang führt unter das Parlamentsgebäude», stiessen wir alle gleichzeitig hervor. «Was ist wohl ihr Ziel?», wollte Ibrahim wissen. Doch keiner von uns konnte die Frage beantworten. Deshalb schlugen wir vor morgen aufs Polizeirevier zu gehen.

Am späten Vormittag bei fast senkrecht stehender Sonne trafen wir uns vor einer der vielen Berliner Polizei Stationen an der Spree. Doch beim Erzählen der Geschichte nahm der Beamte uns nicht so ernst. Aber als wir dann erzählten, wo die Sackgasse hinführte, wurde er neugierig. Denn am nächsten Sonntag sollten die Wahlen für das Berliner Bezirksamt stattfinden. Vielleicht hat es jemand auf die Stimmenauszählung abgesehen. «Wir werden daran bleiben und am Sonntag der Baustelle einen Besuch abstatten», versprach uns der rothaarige Beamte. Stolz marschierten wir aus dem Polizeirevier.

Am Sonntagmorgen standen wir bei starkem Wind vor der Baustelle beim Brandenburger Tor. Der Platz war voll mit blau-weiss gestreiften Polizeiwagen. Als Entdecker der falschen Baustelle durften wir mit den Polizisten in den Schacht einsteigen. Doch unten angekommen heulte plötzlich eine ohrenbetäubende Sirene auf. Und schon schossen die Beamten im engen Gang an uns vorbei. Wir reagierten auch so schnell wie möglich und kletterten hinter den bewaffneten Polizisten die Leiter hinauf. Als wir oben ankamen, bemerkten wir, dass die Sirene vom teuersten und edelsten Juwelier in Berlin namens Wolfgang kam, welches direkt nebenan lag. Mit einem Sprint rannten wir zum Tatort. Aber wir kamen zu spät. Ein Helikopter landete bereits auf dem Dach und es stiegen zwei maskierte Personen in den Heli. Wir waren am Boden zerstört und verliessen mit hängenden Köpfen den Platz.

Einige Tage vergingen, bis wir auf die Wache kommandiert wurden. Der Polizeichef berichtete uns, dass die Diebe wegen dem starken Wind auf dem nächsten Landeplatz notlanden mussten und so konnte die Polizei sie mühelos schnappen. Dazu gestanden sie, dass die Baustelle nur eine Täuschung war. «Deshalb kommt nächstes Mal erst zu uns, wenn ihr richtige Beweise habt», sagte er lachend zu uns.