Klub der jungen Geschichten Die Betrügerin Lisa Stadler, Zug, 4. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.» Ich bin Elisabet bin 11 Jahre alt und bin reich habe einen Polizeihund und ein Polizeipferd. Von der Obdachlosen bekam ich eine Puppe! Aber ich habe gleich gemerkt das etwas mit dieser Pupe nicht stimmt. Alexandra und ich sind in unser Labor gegangen und haben die Puppe untersucht. Wier waren sprachlos. Im Auge der Pupe war eine Camara und da fanden wir noch eine Wanze! Ein paar Tage nach dem Vorfall wollte die Obdachlose bei uns einbrechen! Alexandra und ich konnten sie aufhalten leider ist sie uns entwischt. Plötzlich kam ein Mädchen namens Jana angelaufen sie war ganz aufgeregt. Könnt ihr mir bitte helfen? Ja, was ist denn los? Ich habe einen merkwürdigen Brief bekommen. Und ich glaube der Schreiber bedroht mich! Hast du den Brief dabei? Ja, hier ist er. Gut wir werden ihn untersuchen. Und es hatte sich gelohnt den Alexandra und ich haben Fingerabdrücke gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch die Fingerabdrücke der Obdachlosen. Ich habe auch schon eine Idee wie wir das machen. Ich will ihr etwas in den Hut legen, aber es ist in meiner Tasche und du hast andere Sachen in den Händen damit sind sie befüllt dann gebe ich ihr mein Notizblock zum Halten. Dann haben wir schon die Fingerabdrücke von ihr. So machen wir das und es hatte funktioniert. Sie war es. Wir wollten sie festnehmen, aber sie rannte weg und wir kehrten um. Ich habe gemerkt das uns jemand verfolgt. Darum habe ich den alten Trick angewendet ich blieb vor einem Schaufenster stehen die Obdachlose hinter mir blieb ebenfalls stehen danach bin ich schneller gegangen und abrupt stehen geblieben und habe mich umgedreht die Obdachlose lief mir fast in die Arme. Da habe ich zugeschnappt. Ich habe sie gefesselt zur Polizei gebracht übrigens hat sie auch viele Vorstrafen. Ich bin froh, dass alles gut ausgegangen ist.