Klub der jungen Geschichten Die Biografie von Benjamiener Pravin Krishnakumar, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab es mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Hallo, mein Name ist Benjamiener, ich erinnerte mich an meine Vergangenheit zurück, als ich noch ein obdachloser Mensch war. Damals als ich ein obdachloses Kind war, das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt hatte. Aber es gab mal eine Zeit, als ich noch ein reiches, verwöhntes Kind in einer Villa war, damals hatte ich noch mit meinem Vater gewohnt, meine Mutter kannte ich nie und mich hatte es auch nie interessiert, mir war nur mein Vater wichtig. Einige Zeit später kam die Polizei und nahm meinen Vater fest. Die Wahrheit kam ans Licht, mein Vater war ein höchstkrimineller Mann der einen Schwarzmarkt mit illegalen Sachen betrieben und Millionen mit einer gefälschten Kryptowährung verdient hatte. Mein Vater landete im Gefängnis für Höchstkriminelle. Als die Villa, die mein Vater und ich hatten, uns weggenommen und danach verpfändet wurde, hatte ich nun nichts mehr und war ein Obdachloser. Ich bettelte jeden Tag nach Geld, so dass ich mir Nahrung leisten konnte, niemand gab mir etwas. Ich lief zu einer nahe liegenden Stadt, dort gab es viele verschiedene Läden. Ich suchte mir einen Laden aus. Ich ging rein und suchte nach Esswaren, ein paar Sekunden später fand ich leckere Backwaren. Ich nahm mir paar Brote und legte sie in meine Tasche und lief weg, der Verkäufer lief mir nach und fing mich. Er nahm mir mein Brot weg, das ich in dem Laden gestohlen hatte. Ich konnte mich befreien und rannte weg. Ich ging weiter und weiter. Ich fand kein Essen und jeder drehte mir den Rücken zu. Eines Tages gab mir ein Mann etwas zum Essen und nahm mich mit zu einem Kinderheim. Nun war ich in einem Kinderheim. Ich wurde dort gut aufgenommen und hatte einen guten Kollegen kennengelernt, der hiess Max. Max und ich hatten immer gemeinsame Sachen gemacht. Ein paar Monate später wurde ich adoptiert. Ich hatte neue Pflegeeltern, sie waren sehr nett zu mir und ich konnte sie akzeptieren. Ein paar Tage später ging ich zur Schule.

Ein paar Jahre später hatte ich die Schule beendet und wollte eine Ausbildung machen. Ich wollte ein Architekt werden. Zwei Jahre später hatte ich die Ausbildung beendet und ich wurde Architekt. Ich hatte mal ein Haus entworfen und es war so gut gemacht, dass ich für den Auftrag so viel Geld verdient hatte. Danach hatte ich einen Auftrag bekommen, bei dem ich eine Villa entwerfen sollte, und es durfte keine Fehler geben. Ich hatte den Auftrag akzeptiert. Am nächsten Tag hatte ich mit dem Entwerfen angefangen Ich brauchte einen Monat, bis ich fertig wurde. Ich hatte den Entwurf der Villa abgegeben, aber es wurde zuerst überprüft. Zum Glück hatte ich alles richtig und genau gemacht. Ich verdiente mit dem Entwurf sehr viel Geld. ich hatte mir ein Haus erbauen lassen, aber ich hatte es selbst entworfen und überprüft. Ein Jahr später wurde es fertig und ich zog aus und zügelte zu meinem neuen Haus. Ich war sehr zufrieden mit meiner Leistung und mit mir selbst.

Heute bin ich ein sehr bekannter Architekt und inzwischen ein Millionär. Mein Glück wurde mir wieder bewusst, als ich der Obdachlosen Geld gab.