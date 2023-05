Klub der jungen Geschichten Die Bösartige Absicht Abby Gassmann, Wauwil, 5. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich bin Sky Harris und 12 Jahre alt. Ich bin beim Stabhochsprung. «Sky, in 10 Minuten ist dein Auftritt», rief Jaden. Jaden war mein Trainer. Ich hatte gerade einen Wettkampf. «Als nächstes kommt Sky Harris», rief der Kommentator. «Viel Glück», rief Jaden mir zu. Ich war mir absolut sicher das nichts schiefgehen kann. Ich schnappte mir meinen Stab. Dann rannte ich los. Ich bereitete mich für meine grossartigen Moves vor. Als ich am höchsten Punkt ankam hörte ich ein lautes Knacksen. Mein Herz raste als ich sah was passiert war. Der Stab brach. Ich fiel nach unten. Ich fiel auf meinen Kopf und merkte nur noch, wie höllischer Schmerz in meinen Nacken fiel. Dann wurde alles schwarz.

Als ich aufwachte war ich in einer Krankenstation. Jaden sah mich besorgt an. «Wie geht es dir» fragte er. «sehr schlecht» antwortete Sky. Ihr Nacken schmerzte höllisch. «Du hattest riesig Glück, dass du den Nacken nicht gebrochen hast», sagte Jaden. Plötzlich merkte Sky, dass sie sich nicht bewegen konnte. Viel Angst stieg ihr auf. «Werde ich wieder gesund?», fragte sie angsterfüllt. «Kann ich nie mehr turnen?». «Nach dem Doktor kannst du dich in einer Woche wieder bewegen, und turnen kannst du etwa in einem Monat», sagte Jaden. Sie hatte riesiges Glück gehabt, dass es nicht schlimmer ist. «Aber er meinte ebenfalls, dass du locker dein Genick brechen konntest», sagte er. «Wie konnte der Stab brechen?», fragte Sky. «Wir haben herausgefunden», sagte Jaden «, dass der Stab nicht gebrochen, sondern angeschnitten ist». Sky kam ein schlimmer Gedanke. «Also du meinst, jemand hat den Stab absichtlich angeschnitten, um mich zu sabotieren?» fragte sie. «Ja, das glauben wir», sagte Jaden. Ich gähnte und Jaden ging wieder.

2 Wochen später

Sky hatte sich in den zwei Wochen viele Gedanken darüber gemacht, was passiert war. Doch dass denken hatte sich gelohnt. Sie wusste jetzt, was sie machte: Sie würde den Täter finden. Zuerst hatte sie alle aufgeschrieben die beim Wettkampf mitgemacht hatten:

Hailey Miller

Meghan Messenger

Abigail Foster

Jordan Peak

Andrew Falk

Der jemand der den Stab angeschnitten hat, musste es am Tag des Wettkampfes gemacht haben, denn vor dem Wettkampf kontrollierte ein Richter die Stäbe. Abigail und Hailey konnte sie ausschliessen. Sie waren die ganze Zeit bei ihren Trainern. Es war schon Abend geworden, und Sky musste jetzt eh ins Bett gehen. Morgen wollte sie herausfinden wer es war.

Endlich, dachte Sky. Sie hatte jetzt alle absolviert. Andrew hatte sich normal verhalten. Das merkwürdigste war seine eingebundene Hand. Er hatte geschnitten. Meghan hatte sich merkwürdig verhalten. Sie wirkte abwesend. Sky hatte das Gefühl das Meghan es war. Und Jordan hatte ihr den entscheidenden Hinweis gegeben: Es gab eine Überwachungskamera. Sie war gerade angekommen. Beim Haus des Schiedsrichters. Er öffnete die Tür. Sie erklärte ihm, was sie hier wollte und warum sie das Video sehen möchte. Dann zeigte er ihr das Video. Am Anfang wirkte alles normal. Doch dann sah sie den Täter. Es war Andrew. Er sägte ihren Stab an und schnitt sich dabei in die Hand. Der Schiedsrichter sagte, dass er Andrew für sein ganzes Leben lang Disqualifizieren würde. Schnell verabschiedete und bedankte sie sich vom Schiedsrichter und ging zu Andrew. «Jetzt weiss ich, warum du den Verband hast», sagte Sie. «du hast den Stab angeschnitten». «Es tut mir leid», sagte er. «Ich hätte Sterben können», sagte Sky wütend. Nach dem Gespräch ging sie zu Jaden. Jaden war froh, dass sie den Täter gefunden hatte. «Du bist eine richtige Detektivin», sagte er sogar zu ihr. Dann ging sie glücklich nach Hause.