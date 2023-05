Klub der jungen Geschichten Die drei Hunde in Not! Viviane Waller, Schlierbach, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber ich erzähle mal von Anfang an.

Ich bin Max ich bin ein Hundewelpe - naja, eigentlich bin ich etwas über dem Welpen. So gesagt bin ich ein Teenager. Ich bin ein braun-weisser Golden Retriever mit einer braunen Nase. Ich und meine Freund und Freundin heissen «Hundegang». Zu der Hundegang gehören Marcel - er ist ein weisser Zwergspitz - und Luzi. Sie ist auch ein Golden Retriever.

Wir verstehen uns so gut, dass wir im gleichen Haus wohnen. Doch unsere Besitzerin ist grauenvoll, die Hexe, denn bei uns heisst sie Hexe. Sie ist eine junge Frau und eine Influencerin.

Sie färbt uns ein und steckt uns in alberne Kostüme. So geht es Tag für Tag und heute habe wir uns überlegt, auszubrechen. Am Anfang schien es unmöglich, weil unser Nachbar rechts ist eine Katze, die immer auf dem Fensterbrett hockt, uns beobachtet und uns zu gerne verpetzen würde. Links ist ein anderer riesiger Hund, der schon so sauer auf uns ist, weil wir ihm mal ein Spielzeug gemopst haben.

Apropos Mops: Er hat auch ein Mitbewohner der ein Mops ist. Die drei heissen Lusi, Bruno und Fellball der Mops. Der Name passt wie die Faust aufs Auge, denn er ist wirklich rund wegen Fell. Die beiden sind wirklich aggressiv, aber auch nur zu uns. Zuhause sind sie Engel.

Zum Glück gab es noch diesen einten Ausgang, nämlich das Loch im Gartenzaun, den die Hexe nie repariert hatte. Aber wir machen das, wen die Hexe schläft, also in der Nacht. Wir schleichen uns raus, wenn sie Lüftet. Da sind wir auch stehen geblieben.

Also: Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. In der Nacht und Nebel Aktion schlichen wir uns raus. Alles klappte wie am Schnürchen. Aber dann passierte es: Die Nachbarkatze maute laut, ihre Besitzerin ging zu der Hexe und sagte: «Nimm deine Hunde rein! »

Lusi grinste, aber da verschwand ihr Grinsen: Da sah sie drei Hunde wegrennen. Marcel bellte: «Wir sind frei! »

Dann sagte Luzi: «Aber wo wollen wir schlafen? » «Im Wald», sagte Luzi erneut. Also schliefen sie im Wald.

Als es morgen wurde, sagte Marcel: «Kommt wir suchen uns eine Höhle! » Wir suchten und suchten und wie es so schön heisst: Wer sucht, der findet. «Die Höhle ist perfekt. », meinte Marcel. « Jetzt erkundigen wir unsere Höhle. » sage ich. « Home Sweet Home», sagt Luzi. Dann ertönte ein lautes «Rrraaarrr» immer und immer wieder und ein Jaulen. «Das sind Fellball und Bruno! »Ruft Marcel. «Wir müssen helfen! »

«Aber wie? » Da hatte Luzi eine Idee « Wir müssen das Irgendwas nach vorne locken und wen es uns sucht, dann befreien wir die beiden und dann fesseln wir das Irgendetwas! » «Aber mit was fesseln? », Fragt Marcel. «Mit dieser Liane dort. » Sagte ich. Wir bellten laut und schlichen uns nach hinten während dem ein Bär nach vorne lief. Wir befreiten sie und überwältigten ihn. Draussen fragten wir die beiden, was sie dort gemacht haben. Sie sagten wie aus einem Munde: «Euch helfen wegen der Gefahr.»

Dann suchten wir eine neue Höhle und leben dort glücklich bis an das Ende unserer Tage.