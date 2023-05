Klub der jungen Geschichten Die drei schwarz gekleideten Männer Anika Furrer, Rickenbach, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich griff nach dem Knauf und öffnete die Schranktür. Als ich sah, was sich im Schrank befand, machte ich grosse Augen. Denn im Schrank befand sich ein Stapel Goldbarren. Die gehörten wohl der Besitzerin des Hauses. Sie ist nämlich seit Tagen vermisst und ich bin beauftragt worden, sie zu finden. Ihr Name war Natascha und arbeitete als Bankverkäuferin. Vor wenigen Tagen fand man heraus das Natascha vor etwa 5 Jahren jeden Tag einen grossen Stapel Geld mitnahm. Als die Polizei dann zu Nataschas Haus gingen sah die Polizei einen schwarzen Lieferwagen mit drei Männer die schwarz gekleidet waren und Natascha in den Lieferwagen hinein schubsten. Der Lieferwagen fuhr sofort los als sie die Polizei sahen. Die Polizei nahm Verfolgung auf aber einer der schwarz Gekleideten schoss auf den Wagen ein Schuss in die Mitte der Scheibe der andere an den Reifen, so dass die Polizei nicht mehr weiterfahren konnte. Jetzt war ich in Nataschas verrotteten Haus und vor mir ein Stapel Goldbarren. Ich hörte von Draussen das ein Auto zufuhr. Vorsichtshalber machte ich die Schranktür zu und versteckte mich unter der Treppe. Dort gab es eine Decke, die ich mir über den Kopf schmiss. Die Haustüre öffnete sich und ich hörte, wie mehrere Leute reinkamen. Sie kamen die Treppe runter. Da sah ich das es die Typen waren die Natascha entführt haben. Der eine flüsterte: Natascha sagte doch, dass das Gold hier wäre.” Dann öffnete jemand die Schranktür und sagte: ”Kommt her seht hier ist das Gold sie Anderen sprangen auf und sahen in den Schrank. «Natascha dachte echt wir liessen sie frei.” Sagte der eine und die Anderen lachten. Ich wollte gerade weiter hören als es mich in der Nase reizte. Auf einmal musste ich plötzlich aus dem nichts niesen. Ich hoffte das sie nicht auf mich zu kamen. Doch genau das tat einer. Er riss die Decke weg und hielt mir eine Pistole an den Kopf. Er riss mich auf die Beine und sagte: «Ein Spion ihr wisst was zu tun ist.” Und jemand holte ein Sack und schleuderte ihn über meinen Kopf. Da nahm mich jemand hoch lief die Treppe rauf und schmiss mich in das Auto. Wir fuhren irgendwo hin ich wusste aber nicht, wo den ich hatte, ja den Sack auf dem Kopf und sah nichts. Ich wusste nur das wir einmal irgendwo nach unten fuhren. Als wir ankamen musste ich durch Wasser gehen. Es war aber nicht irgendein Wasser es war Wasser aus der Kanalisation. Plötzlich hielten wir an und ich wurde an einen Stuhl gebunden. Einer riss mir den Sack vom Kopf. Da sah ich auf einmal Natascha neben mir. Sie hatte den Mund mit Klebeband verbunden und gerade als ich es bemerkt hatte ich auch eins. Der eine Typ sagte das ich hier bleiben sollte den sie hätten noch was zu tun. Und wenn du fliehst, dann wirst du das Bereuen. Aber eigentlich hörte ich ihm gar nicht richtig zu den ich wollte mich nur losbinden. Die Typen liefen also zurück. Es war richtig ruhig man hörte nur das Wasser. Ich rüttelte mal also richtig am Stuhl. Da geschah es ich wurde frei. Ich hatte Angst, wenn sie mich fanden. Aber ich dachte nur daran was sie machen wen ich hierblieb. Zum Glück sah ich eine Leiter mit einem Schacht, zu dem ich sofort ging. Ich kletterte hinauf, öffnete den Deckel und floh.