Klub der jungen Geschichten Die dreizehn Drachen Lisa Ambauen, Beckenried, 3. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. Wir waren schon auf dem Weg aus dem Gebäude, als die Lampen ausgingen. Über uns hörte ich den Feueralarm angehen, und hinter uns das Knistern der Flamen. Wir rannten in Richtung Ausgang, als plötzlich ein lautes Brüllen hinter uns ertönte, welches das ganze Gebäude zum Zittern brachte. So sehr, dass wir das Gleichgewicht verloren und auf den Boden knallten. Meine Tasche fiel mir von der Schulter und landete neben mir. Der ganze Inhalt verteilte sich auf dem Boden. Mein Nagellack rollte zurück in Richtung Ausstellung und meine Brille lag zertrümmert am Boden. Ich rappelte mich auf und ging meinem Nagellack hinterher, zurück in die Ausstellung. Als ich gerade die Tür zur Ausstellung öffnete, und in den grossen Saal hineinschaute, blieb mir der Mund offenstehen. Dreizehn Drachen standen vor mir und steckten den ganzen Saal in Brand. Hinter mir hörte ich, wie sich Schritte näherten. Neptun stand plötzlich neben mir und hielt den Dreizack in seiner Hand bereit für den Kampf. In der anderen Hand hielt er meinen Speer, welchen er aus meiner Tasche geholt hatte. Er gab ihn mir und wir stürzten uns auf die Drachen. Zuerst löschte Neptun das Feuer, damit wir uns nicht verbrannten. Auf einmal hörte ich ein leises Wimmern. Ich schaute mich im Raum um und sah einen kleinen Hund neben einem Bild eines Baumes. Neptun stürzte sich auf die Drachen, während ich zum Hund rannte, um ihn zu verstecken zu bringen. Als ich den Hund in Sicherheit gebracht hatte, machte ich mich auf den Weg, um Neptun zu helfen. Die Drachen zu besiegen war nicht so leicht wie gedacht. Die Drachen wehrten sich mit aller Kraft und hatten auch keine Scheu ihre Flammen einzusetzen. Irgendwie gelang es uns aber trotzdem die Drachen auszuschalten. Sie hinterliessen aber grossen Schaden. Das Gebäude war grösstenteils zerstört, viele Bilder und sonstige Ausstellungsstücke, welche ein Vermögen kosteten, waren verbrannt oder beschädigt. Aber auch wir waren nicht ohne Verletzungen davongekommen. Neptun hatte eine Platzwunde am Kopf und er humpelte mit dem rechten Bein. Ich hatte einige Schrammen und Verbrennungen, welche anfingen Blasen zu bilden. Meine Haare waren an gewissen Stellen abgefackelt und meine Schulter schmerzte sehr. Ich machte gerade noch eine letzte Runde durch die Ausstellung, um sicher zu gehen, dass wir auch alle Drachen erwischt hatten. Als ich hörte, wie Neptun rief: „Achtung Athene, hinter dir!“, in diesem Moment spürte ich einen Schlag an der Schulter und im nächsten Moment flog ich auch schon durch die ganze Ausstellung. Wie es aussah, hatten wir wohl doch einen Drachen vergessen. Meine Schulter schmerzte jetzt noch mehr. Neptun stürzte sich auf den letzten Drachen und erledigte ihn allein. Ich lag am Boden und konnte mich kaum noch bewegen, so gross waren die Schmerzen. Ich sah gerade, wie der letzte Drache zu Boden ging, als mir die Augen zufielen.

Das Erste, was ich sah, als ich die Augen öffnete, war die Decke des Olymps. Neptun hatte mich scheinbar in den Olymp zurückgebracht, damit ich mich ausruhen konnte. Ich setzte mich in meinem Bett auf. Meine Schulter schmerzte immer noch, aber es ging schon besser. Mental machte ich mich bereits darauf gefasst eine Standpauke gehalten zu bekommen, sobald ich das Zimmer verlassen würde. Ich wusste, dass wir den Olymp nicht hätten verlassen dürfen. Ich war jedoch noch nicht bereit das Zimmer zu verlassen, deshalb legte ich mich nochmals hin und schloss meine Augen. Ich fand eine Standpauke zu erhalten, kann auch noch bis Morgen warten.