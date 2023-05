Klub der jungen Geschichten Die Drogenmafia Samuel Lütolf, Alberswil, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete ihn mit einem Rums. Viele Mäuse sprangen raus. Dahinter verbarg sich ein längerer Gang mit Fackeln an der Wand. Schnell ging ich aus dem Keller. Am nächsten Tag nach der Schule lief ich mit meinem besten Freund Max nach Hause dabei erzählte ich im von meinem gestrigen Erlebnis. Er meinte wir sollten in den Wald gehen, um Fackeln zu bauen. Gesagt getan. Nach dem wir fertig waren, gingen wir zu mir nach Hause. Ich fragte meine Eltern, ob Max und ich bei mir übernachten dürfen. Sie meinte das sei eine spontane Idee, aber ja. Da es schon 16.00 Uhr war, gingen wir in den Keller. Ich öffnete die Schranktür und ein langer, schwarzer Gang. Wir zündeten unsere Fackeln an und gingen den Gang entlang. Plötzlich knallte es. Es schepperte und Steine bröckelten ab. Ein rotes Licht flackerte auf. Ein rosa Licht kam schnell auf uns zu. Wir husteten. Die Luft war stickig. Max entdeckte zwei komische Masken. Wir zogen sie an. Dann liefen wir weiter. Am Ende des Gangs ging eine Metalltreppe nach unten in eine Lagerhalle auf der linken Seite. Dort hatte es viele Säcke aufeinandergestapelt. Auf der rechten Seite hatte es menschsgrosse Kanister und viele Leute in komischen Masken laufen herum. Max meinte, dass könnte eine Drogenbande sein. Wir schlichen zu den Säcken und Max holte sein Schweizer Taschenmesser hervor und schnitzte den Sack auf. Viele kleine Pillen kullerten heraus. Ich hob eine auf und sah, dass es einen Elefanten darauf hat. Max meinte, dass sei eine Droge. Max und ich schauten uns an. Ich sagte zu Max: «Diese grossen Kanister könnten vielleicht die Maschinen für die Drogenherstellung sein. Max schlug sich an den Kopf: «Und ich Dödel habe mein Handy vergessen! Wie sollen wir jetzt nur die Polizei anrufen? «Wir müssen wieder hier rauskommen.» «Aber wie denn», sagte Max, «da stehen ja überall Leute herum?» Wir schlichen zu dem nächsten Stapel. Da entdeckte uns plötzlich ein Mitarbeiter. Wir rannten zu der Treppe, doch plötzlich stand uns einer im Weg. Max schlitzte mit seinem Sackmesser ein Loch in den Sack und die Drogen kullerten auf den Mitarbeiter. Wir rannten an ihm vorbei zu der Treppe. Schnell gingen wir in den Gang. Dort blinkte immer noch das rote Licht. Wir rannten weiter zu dem fackelbeleuchteten Gang und sprangen aus dem Schrank. Schnell sperrten wir die Schranktüre zu. Wir rannten in mein Zimmer und Max rufte schnell die Polizei an. Danach schlossen wir noch den Keller ab und wir hörten es an die Türe hämmern. Schnell kam die Polizei und nahm die Drogenmafia fest. Beim Frühstück kam im Radio, dass zwei Jungen eine Drogenmafia ausgetrickst haben. Die Drogenmafia hatte die Drogen aus dem Haus geschmuggelt in der Nacht, als die Bewohner nichts bemerkt haben.