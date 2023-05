Klub der jungen Geschichten Die dunkle Wahrheit des Gemäldes Angela Paja, Alpnach, 3. Oberstufe A1

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen konnte. Leider zu sicher. Es war ein ganz normaler Tag in einem kleinen, von allen vergessenen Dörfern auf dem Lande, wo meine Gruppe von Freunden, bestehend aus mir (Jennie), Sophie, Alex und Conrad, war. Wir alle hatten den gleichen Traum um die Langeweile des Ortes verlassen zu können. Wir wünschten uns nichts mehr als ins Fernsehen zu kommen. Aber der einzige Weg dorthin war, etwas Aussergewöhnliches zu tun und dazu hatten wir keine Chance, zumindest dachten wir das….

Der Geburtstag unserer Freundin Sophie war endlich gekommen und wir hatten alles organisiert, damit Sophie den besten Geburtstag aller Zeiten hatte. Die ganze Nachbarschaft war gekommen und die Party war ein Riesenhit. Die Gäste standen Schlange, um sich von Sophies Grossmutter porträtieren zu lassen, die als eine der besten Malerinnen des Landes bekannt war und liebend gerne Porträts malte. Schliesslich brach die Nacht herein und alle Gäste waren weg, was uns seltsam vorkam, da wir nichts davon mitbekommen hatten. Meine Freunde und ich verabschiedeten uns und gingen in unsere Wohnungen .......... Ich schlief, bis ich einen Gruppenanruf erhielt, was mir seltsam vorkam, da es mitten in der Nacht war. Ich beschloss, den Anruf entgegenzunehmen und hörte, dass alle noch im Halbschlaf waren ausser Sophie. Diese klang seltsam verängstigt und sagte, dass sie, sobald sie eingeschlafen war, überall im Haus Stimmen gehört hatte. Wir waren beunruhigt, aber wir konnten unsere Freundin in dieser Situation nicht allein lassen. Also warteten wir nicht länger und gingen zu Sophies Haus. Als wir ankamen, bat sie uns, leise zu sein, da ihre Grossmutter schlief und ihre Eltern noch bei der Arbeit waren. Ich nahm die Taschenlampe um mich umzusehen, aber je weiter wir gingen, desto lauter wurden die Stimmen. Diese machten uns Angst und wir waren wie versteinert und wussten nicht, was wir tun sollten. Am sichersten wäre es gewesen, die Polizei zu rufen, aber seltsamerweise war die Leitung tot als ob uns etwas daran hindern würde anzurufen. Es war jetzt drei Uhr morgens, irgendwann schaltete sich der Fernseher ein und wir hörten die schockierendste Nachricht überhaupt: Alle Menschen in der Nachbarschaft waren verschwunden. Der Fernseher schaltete sich wieder aus. Starr vor Angst schafften wir es trotzdem, den Stimmen zu folgen. Als wir weitergingen kamen wir in den Raum, in dem sich alle Zeichnungen der Grossmutter befanden. Vorsichtig öffneten wir die Tür, aber ausser den Porträtzeichnungen war da nichts Seltsames zu sehen. Wir waren beunruhigt, wir wussten nicht, was los war. Wo waren all diese Leute hin? Und warum hörten wir überall im Haus Stimmen? Während wir rätselhaft überlegten, waren auf einmal die Stimmen weg. Jetzt waren wir absolut überzeugt, dass es sich hierbei nicht um normale Porträts handelt. Wir rannten zu Grossmutters Zimmer, um ihr alles zu erklären und sie zu beschützen, aber sie war verschwunden. Und in ihrem Zimmer fanden wir eine Szene des Grauens.... Blut statt Farbe und die Leichen der Gäste am Boden.... Wir rannten traumatisiert aus dem Haus, fanden die Polizei und tausende auf uns gerichtete Kameras vor und erzählten alles mit zitternder Stimme. Wir standen immer noch unter Schock, als die Polizei uns einen Zettel überreichte, den wir in Grossmutters Zimmer gefunden hatten und auf dem stand: „Glücklich, endlich im Fernsehen zu sein»? Wir verharrten regungslos und starr in der Stille, hörten nur die Polizeisirenen und das Blinken der auf uns gerichteten Kameras.