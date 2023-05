Klub der jungen Geschichten Die Einführung Alen, Steinhausen, Steinhausen, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn uns kam ein Auto entgegen. Wir glaubten es ist ein normales Auto. Wir dachten uns nichts dabei und liefen weiter. Ich musste jetzt rechts abbiegen. Ich wohnte nicht in einer reichen Gegend und muss durch eine schmale Gasse gehen. Ich spürte einen kleinen Windzug. Ich dachte, das es der Wind sei. Dann sah ich wie ich einfach zu Boden fiel. Ich wachte gefesselt in einem Keller auf und hörte schritte, da sah ich Pedro. Er war mein Feind. Ich schrie ihn an ,,Du Mistkerl. Du wirst sehen, was ich mit dir machen werde.‘‘ Er lachte ,, HAHAHAHAHA‘‘. Ich wurde so wütend, das ich die Seile zerrissen und auf ihn los ging. Er fiel nieder. Ich schlug auf ihn ein, bis er sich nicht mehr bewegte. Es war so still, das man die Schritte von oben hörte. Ich machte das Fenster kaputt und sprang raus. Ich rannte bis zu meiner Tante und erzählte ihr die Geschichte. Sie war schockiert, aber mein grosser Bruder war so wütend, das er Pedro angeschrieben hat und dann zu ihm gefahren ist. Er hat Pedro mit drei Stichen in die Leber umgebracht. Mein Bruder hat dann auch selbst die Polizei gerufen. Mit Tränen in den Augen verabschiedete ich mich von ihm. Er stieg in das Polizeiauto und ging. Mein Vater hatte Krebs. Mein Bruder hatte immer für ihn gesorgt, doch jetzt muss ich das machen. Meine Mutter kenne ich nicht. Sie ist nach meiner Geburt gestorben. Wir haben nicht so viel Geld. Wir bekommen Medikamente von einer Firma namens sh-Technik. Mein Vater hatte nur noch drei Tage zu leben, aber die Gang von meinem Bruder wird sich um mich kümmern. Das taten sie auch. Ich wurde umbenannt zu Lil Pump. Ich verdiente mein Geld dort und kaufte mir eine Wohnung. In der wohnte ich mit meiner Frau und drei Kindern.

hapyyyyyy ennnndddddd