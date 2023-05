Klub der jungen Geschichten Die eisige Hand Lucy Le Grand, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich fröstelte und überlegte kurz was ich machen sollte. Einfach nach oben gehen und so tun als ob ich nichts gesehen hätte oder sollte ich der Sache auf den Grund gehen? Die Neugier überkam mich und ich bewegte mich langsam zum Schrank. Doch dann fing das Licht an zu flackern. Es sah so aus als wollte mir jemand mit Morsezeichen eine Botschaft übermittlen oder war sonst noch jemand im Keller? Jetzt packte mich die Neugier noch mehr als zuvor. Ich hatte schliesslich diesen Schrank noch nie geöffnet, der stand nämlich schon da, als ich mit meiner Familie hier eingezogen bin. Mit grossen und fest entschlossenen Schritten näherte ich mich langsam dem Schrank. Ich wollte gerade die grosse, geschnizte Holztür aufmachen, als mich meine Mutter rief: «Elena, kommst du Hittagessen?» «Ja gleich», antwortete ich kurz zurück und widmete mich nochmals kurz dem Schrank. Mir lief einen Schauer den Rücken hinunter. Hein Herz pochte mir bis zum Hals und ich hatte Angst, dass es jemand hören konnte. Doch jetzt waren die Lichtpunkte verschwunden. Wieso bin ich überhaupt im Keller? Nur wenige Zeit später kam es mir wieder in den Sinn, ich musste die Kartoffeln fürs heutige Abendessen holen. Ich freute mich jetzt schon auf die Älplermagronen. Also lief ich zu den grossen Regalen die direkt neben dem Schrank standen. Ich holte einen grossen Kartoffelsack heraus und ging nach oben. Jetzt waren schon zwei Tage vergangen, aber der Gedanke wollte mir einfach nicht aus dem Kopf, ob ich nochmals in den Keller gehen sollte oder nicht. Ich wollte aber herausfinden, was sich in diesem Schrank verbirgt, deshalb stieg ich nochmals die eisernen Stufen des Kellers hinab. Eigentlich war dieser Keller gar nicht so unheimlich, neben diesem Schrank und den Regalen gab es schliesslich noch einen alten runden Tisch mit zwei Stühlen drum herum, ein Sofa mit rosa blümchen überzug und ein Ofen wo noch vermodertes Holz drin lag. Doch was war da, ein lautes Knarren und ein schrilles Lachen. Ich erstarrte vor Schreck und blieb wie angewurzelt auf der untersten Stufe der Treppe stehen. Aber ich gab nicht auf, schliesslich ist mein Mut stärker als meine Angst. Also stieg ich mit zitternden Beinen die letzte Stufe der Treppe hinab und lief Zum Schrank. Dass es draussen sehr stark stürmte und ein Ast immer an unser Haus schlug machte es auch nicht besser. Ich lief also weiter zum Schrank als ich plötzlich ein kalter Luftzug spürte und keinen Moment später fasste mich eine eisige Hand am Nacken fest. Die Hand drückte immer fester und fester zu. Ich Schrie auf, doch in diesem Keller hörte mich niemand. Ich wurde mit voller Wucht in einen dunklen Raum geschleudert. Ich öffnete meine Augen. Mein Schlafanzug war durchnässt und ich zitterte am ganzen Körper. Wo war ich überhaupt. Kurze Zeit später kam es mir wieder in den Sinn. Ich lag in meinem Bett und habe einfach nur ganz schlimm geträumt.