Klub der jungen Geschichten Die Entführung Jan Roth, Siebnen, 4. Klasse

Gestern morgen musste ich eine Packung Milch für das Abendessen holen. Leider musste ich dazu in den Keller gehen. Ich habe immer Angst, wenn ich in den Keller muss. Aber ich musste meine Angst überwinden. Also ging ich in den Keller. Im Keller unten schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet wurde. Ich schaute in den Schrank. Plötzlich packte mich jemand am Kragen und steckte mich in einen Sack. Ich wehrte mich, so fest ich konnte, aber es half nichts und ich gab auf. Plötzlich packte er mich unsanft aus dem Sack und sperrte mich in einen Raum. In dem Raum roch es muffelig. Ich lag geschockt auf dem Boden. Die nächsten drei Stunden verbrachte ich mit Weinen. Doch dann spürte ich einen Luftzug. Ich suchte sofort alle Wände ab. Ich suchte und suchte doch fand nichts. Meine letzte Hoffnung war eine kleine Betonwand. Ich suchte sie ab, drückte gegen die Wand und plötzlich öffnete sich ein Geheimgang. Natürlich ging ich gleich hinein. Es war dunkel, feucht und überall hatte es Spinnen, doch dann sah ich ein Licht. Das Licht kam immer näher und näher. Plötzlich stand ich im Schlafzimmer des Entführers. Er schlief tief und fest. Ich schlich an ihm vorbei, ging in den Flur und suchte den Ausgang. Ich fand ihn ziemlich schnell. Sofort ging ich raus und rannte nach Hause. Ich klingelte und 10 Sekunden später machte mir meine Mutter auf. Sie weinte sehr fest aber als sie mich sah, lachte sie und drückte sie mich ganz fest. Sie sagte: „Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ich fragte: „Wie spät ist?“ Meine Mutter sagte 11 Uhr nachts. Kurz darauf bombardierte sie mich mit Fragen. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte. Kurz darauf schliefen wir beide auf dem Sofa ein. Ich freute mich sehr, wieder in meinem zuhause zu sein. Nach diesem Abenteuer lebte ich glücklich weiter.