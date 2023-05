Klub der jungen Geschichten Die Entwicklung eines nicht ganz normalen Lamas Jasmin Stalder, Schattdorf UR, 1. Kanti

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher…

Alles begann an einem ganz normalen Tag in Brooklyn. Ich (Leyla) und mein bester Freund Noah gingen am Morgen wie gewohnt in die Schule. Auf dem Weg dorthin sahen wir ein spannendes Gebäude. Wir dachten uns zuerst nichts dabei und gingen einfach weiter. Im Unterricht hatte unsere Lehrerin etwas über ein Gebäude erzählt in dem Tiere für Experimente missbraucht werden. Als wir nach Hause liefen, redeten wir wieder über dieses Gebäude, über das auch unsere Lehrerin gesprochen hatte. Nachdenklich liefen wir weiter, bis Noah auf den Gedanken kam, ob es evtl. das Gebäude sein könnte, welches wir heute Morgen gesehen hatten. Am Nachmittag verabredeten wir uns, um darüber nachzudenken, was mit den Tieren passieren könnte.

Bevor Noah und ich zum Gebäude gingen, recherchierten wir, wie man wilde Tiere mit einer speziellen Mischung beruhigen kann, da unsere Lehrerin am Morgen erzählt hatte, dass in dem Gebäude Tiere misshandelt werden. Darum sind sie auch ängstlich und drehen ein bisschen durch. Nach langem Recherchieren fanden wir dann endlich eine überzeugende Mischung, mit der man Tiere beruhigen kann. Dafür brauchten wir noch die Zutaten, also gingen ich und Noah zum Supermarkt. Nachdem Einkauf, wollten wir wieder zu mir nachhause gehen dabei kamen wir näher an das Gebäude heran und sahen aus dem kleinen Fenster ein blinkendes farbiges Licht. Wir waren uns aber nicht sicher, ob das ein Licht war. Zudem stank es sehr stark aus dem Gebäude nach etwas, was wir noch nie gerochen hatten. Wir beschlossen, am Abend noch einmal zu kommen, wenn im Gebäude keine Menschen mehr da sein würden.

Es wurde Abend. Ich und Noah schlichten uns aus dem Haus und gingen erneut zum Gebäude. Wir schauten uns gut um, ob jemand noch da war, aber es war keiner mehr da. Wir blickten zum kleinen Fenster, das offen war und stiegen in das Gebäude. Innen an der Eingangstür steckte ein Schlüssel, mit dem wir die Türe schlossen. Wir sahen ganz viele Tiere, die in Käfigen eingesperrt waren und die auch komplett durchdrehten. Noah machte die Mischung bereit, um die Tiere zu beruhigen, währenddessen ich mich um die Tiere kümmerte. Nach einer Weile rief mir Noah zu, dass er die Mischung bereit gemacht hatte, ich ging zu Noah nach vorne und wir besprachen noch einmal, wie wir die Tiere retten konnten. Wir befreiten alle Tiere und ich versuchte irgendwie, sie etwas von der Tür fernzuhalten, weil wir ja nicht wollten, dass sie sich noch mehr verletzten. Bevor wir die Mischung an einem Tier probierten, schaute ich aus dem kleinen Fenster hinaus, durch das wir ins Labor gelangt waren. Ich bemerkte, dass es bereits Morgen war und wir eigentlich schon in der Schule sein sollten. Da wir aber die Tiere nicht allein zurücklassen konnten, beschlossen wir, die Schule zu schwänzen, auch wenn das keine gute Idee war. Auf jeden Fall versuchten wir die Mischung zuerst an einem Lama aus. Nachdem wir es dem Lama gegeben hatten, passierte zuerst nichts, aber plötzlich gab es eine heftige Explosion und das Lama bekam Flügel und ein Horn. Wir wussten nicht genau, ob es jetzt ein Einhorn, ein Pegasus oder ein Lama war, also nannten wir es Pegahornlama. Die Mischung an sich wirkte, weil sich das Lama wirklich beruhigte, aber es hatte leider auch Nebenwirkungen, weil das Lama komische Merkmale dazu bekam. Später, als die anderen Tiere das Pegahormlama sahen, drehten die Tiere noch mehr durch und sie machten einen ohrenbetäubenden Lärm. Die Tiere drehten so durch, dass das ganze Labor verwüstet wurde. Die Tiere hatten ziemlich grosse Angst vor dem Pegahornlama, da sie noch nie so eine Kreatur gesehen hatten. Noah und ich machten uns bereit, die Tiere aus dem Gebäude zu bringen. Nachdem das einigermassen gut gelaufen war, erschien plötzlich die Polizei vor dem Gebäude. Wir sind so sehr erschrocken, dass wir wie festgeklebt am Boden standen. Wir wurden festgenommen und mussten mit den Beamten auf die Polizeiwache. Dort warteten bereits unsere Eltern auf uns. Sie schauten uns nicht gerade fröhlich an. Wir mussten eine Geldstrafe von insgesamt 20’000 Fr. bezahlen, wegen Sachbeschädigung, dazu kam noch, dass wir an einem freien Nachmittag nachsitzen gehen mussten, weil wir die Schule geschwänzt hatten.

Am nächsten Morgen sahen wir in der Zeitung einen Artikel, in dem stand, dass zwei Jugendliche viele Tiere für illegale Experimente gerettet hatten. Die Täter wurden in ein Gefängnis gebracht und mussten auch noch eine Geldstrafe von insgesamt 70’000 Fr. bezahlen.

Die Tiere kamen in eine Tierklinik und sie erholten sich innert ein paar Wochen, auch das Pegahornlama erholte sich. Es verwandelte sich zwar nicht mehr zurück, aber es wurde gesund. Als Noah und ich Ferien hatten, besuchten wir die Tiere, die wir gerettet hatten in einem Tierpark. Die Tiere freuten sich, als sie uns erkannten, und wir hatten viel Spass mit ihnen. Übrigens wurde das Pegahornlama zu einer richtigen Berühmtheit.