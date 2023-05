Klub der jungen Geschichten Die erfundene Beziehung Silvie Tropeano, Zug, 3.Sek S3d

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es ist ein warmer und sonniger Sonntagmorgen, als Marina und ich unsere Wohnung verlassen um anschliessend beim italienischen Restaurant, zwei Strassen weiter, auf die Familie anzustossen. Genauer gesagt auf Marinas Familie, die für den heutigen Tag auch meine ist.

Marina und ich wohnen schon seit 3 Semestern mit zwei anderen Studenten zusammen in einer WG. Als sie damals, vor eineinhalb Jahren bei uns einzog, freute ich mich sehr darauf sie näher kennenzulernen. Ihre Ausstrahlung hat mich von Anfang an beeindruckt. Doch ich bin nun mal eher der zurückhaltende Typ, was es mir nicht gerade erleichterte mehr über sie zu erfahren. Allerdings setzte ich Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Dies funktionierte gut, sogar so gut, dass ich sie nun meine beste Freundin nennen kann. Wir kennen uns in und auswendig und unternehmen auch regelmässig etwas gemeinsam, sofern es das Studium zulässt. Doch das ist nicht das, was ich eigentlich erreichen wollte. Denn ich mag sie wirklich sehr gerne.

Wir begeben uns auf den Weg Richtung Restaurant. Marina sieht mich an und fragt, ob ich das alles so hinbekommen werde, wie abgemacht. Mein „Ja“ klingt anscheinend nicht sehr überzeugend, denn sie bleibt abrupt stehen, packt meine beiden Arme und schaut mir in die Augen, um mich dann zu ermutigen: „Du kannst das! Wenn das Ganze vorbei ist, wird wieder alles so sein wie immer. Versprochen?“ „Versprochen!“ entgegne ich.

Es geht um das Familientreffen, auf welches wir uns gerade begeben. Genauer gesagt um die Frage nach Marinas Beziehungsstatus. Denn jedes Mal, wenn sie jemandem aus ihrer Familie begegnet, wird sie danach gefragt. Nun möchte sie dem für eine Weile ein Ende setzten. Doch dafür braucht sie mich, ihren besten Freund und heimlichen Verehrer. Denn ich werde für den heutigen Tag ihr Freund sein. Leider nur für Heute.

Im Restaurant angekommen wird Marina von allen herzlich begrüsst und ich fragend angeschaut. Theresa, Marinas Mutter kommt auf uns zu. „Was machst du denn hier?“ fragt sie mich. „Er begleitet mich“, antwortet Marina an meiner Stelle. „Seinen Freund darf man doch mitnehmen, oder?“, fügt sie noch schnell hinzu. „Ähm, natürlich.“ erwidert Theresa stutzend. Sie schaut uns beide verwirrt an, woraufhin Marina meine Hand nimmt und ihre Mutter anlächelt. Beim anschliessenden Essen werden wir beide über unsere Beziehung ausgefragt. Unsere Antworten auf die Fragen sind teils sehr originell. Doch zum Glück hat niemand irgendetwas hinterfragt und es ist auch niemandem aufgefallen, dass unsere angebliche Liebesgeschichte nicht so wirklich viel Sinn ergibt.

Seit dem Familienfest ist nun schon ein ganzer Monat vergangen. In dieser Zeit ist auch einiges passiert. Marina und ich sind uns nach dem Restaurantbesuch nähergekommen. Wodurch meine Gefühle komplett verrückt gespielt haben. Ich war sehr zuversichtlich und dachte, dass da vielleicht mehr entsteht und wir nicht nur Freunde bleiben. Diese Zuversicht wurde jedoch getrübt, denn es bleibt wohl bei der Freundschaft. Marina geniesst zurzeit ihr Single-Dasein und lässt keine Chance aus, einen neuen Typen kennenzulernen. Dafür geht sie zur Zeit auf einige Dates, was mich nicht wirklich glücklich stimmt. Bei den Anrufen von Theresa so zu tun als ob Marina und ich eine wundervolle Beziehung führen würden, hilft auch nicht gerade meine Stimmung aufzuheitern. Denn Marinas Familie geht immer noch davon aus, dass wir beide ein Paar sind.

Es ist zehn Uhr abends und ich scrolle durch mein Handy, als dieses auf einmal zu klingeln beginnt. Ich nehme den Anruf an: „Meine Tochter betrügt dich! Ich habe sie in den Armen von einem anderen Mann gesehen!“ „Theresa?! Es ist nicht so wie es aussieht“, antworte ich Marinas aufgelöster Mutter. Die mir aber nicht wirklich zuhört. Stattdessen entschuldigt sie sich für das Verhalten ihrer Tochter und versichert mir, dass diese nicht so einfach davonkommen werde.

Jetzt haben wir den Senf. Wie Marina und ich aus dieser Sache wieder gut rauskommen sollen weiss ich nicht. Doch wir werden es schaffen.