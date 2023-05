Klub der jungen Geschichten Die Erinnerung Simeon Walker, Flüelen, 6. Primar a

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wusste nicht, ob ich den Schrank öffnen durfte, weil ich war in Grossvaters Haus, der vor einer Woche gestorben war. Ich wollte eigentlich nur über alles nachdenken, was in der letzten Woche passierte, als ich mich plötzlich erinnerte, was Grossvater zu mir flüsterte, als ich ihn zum letzten Mal sah. Er flüsterte mir ganz leise ins Ohr: „Denk an mich an meinem Lieblingsort.“ Grossvater ging immer liebend gerne in den Keller. Egal welche Zeit, er fand immer einen Zeitpunkt in seinem Keller zu basteln. Da sass ich also im Keller und dachte an Grossvater, als plötzlich der Schrank mit einem lauten Knarzen aufging. Es gab nichts anderes im Schrank als ein altes, braunes, staubiges Buch. Ich war zuerst enttäuscht, aber als ich es öffnete, sah ich dort alle Erlebnisse, die Grossvater jemals hatte. Stundenlang verbrachte ich mit diesem Buch. Ich schaute mir jede Seite genau an, dort gab es: Grossvater als Baby, als Kind, während des 2. Weltkrieg, nach dem 2. Weltkrieg, Grossvater als Teenager, bei seinem ersten Job, als junger Erwachsener, bei seiner Hochzeit, bei seiner Familie, auf Reisen, Grossvater am Strand, zuhause, im Keller und so viel mehr Erinnerungen. Natürlich gab es auch schlechte Erinnerungen wie er sehr krank ist, starke Schmerzen hat, nichts machen kann oder im Spital bleiben muss. Aber von den schlechten Erinnerungen gab es viel weniger als von den guten! Als ich an der letzten Seite angelangt war und nochmals sah, wie Grossvater friedlich eingeschlafen ist, war ich froh, dass ich dieses Buch gefunden hatte. Jetzt war ich auch gar nicht mehr traurig sondern froh, dass Grossvater so viele Erinnerungen mit mir geteilt hatte.