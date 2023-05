Klub der jungen Geschichten Die Erlösung Livia Stöckli, Meggen, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eigentlich wollte ich nur eine Dose Ravioli aus dem Keller holen, denn meine Mutter betete mich vorhin darum.

Eines Morgens bat mich meine Mutter in die Küche zu kommen, sie wolle mir etwas sagen. Sie bot mir einen Tee an und ich trank ihn. Irgendwie schmeckte er etwas bitter, fiel mir aber nicht weiter auf. Daraufhin erzählte sie mir. «Ich werde heiraten, er ist ein charmanter und gutaussehender Mann. Ich bin glücklich mit ihm und ich werde zu ihm ziehen.» Ich wollte und konnte nichts mehr sagen, ich verstand es einfach nicht. Ich hörte nur noch, wie sie mir sagte, dass ich ihr etwas aus dem Keller holen sollte.

Ich war von Anfang an ein ungewolltes Kind. Ein Kind, entstanden aus dem Verlangen einer einzigen Nacht. Niemand wollte mich, weder mein biologischer Vater, der einfach davonrannte, noch meine Mutter, die mich allein grosszog. Über mein Dasein hat sich bis zum Schluss nie jemand gefreut, nicht ein einziges Mal.

Meine Gedanken spielten verrückt. Diese Heirat würde für mich nichts verändern, denn ich wusste jetzt schon, dass sie sich noch weniger um mich kümmern würde, als jetzt schon. Ich hasste meine Mutter dafür, dass sie jetzt so glücklich war. Wie konnte sie nur? Wie konnte sie mich einfach so zurücklassen und Teil einer neuen Familie werden? Ich habe mein Leben lang nicht ein einziges nettes Wort von ihr gehört. Sie interessierte es kein bisschen, wie ich mich fühlte, oder was ich darüber dachte. Ich drehte ihr den Rücken zu und mir liefen die Tränen übers Gesicht. Verdiente ich so etwas? Stellte ich mir so mein Leben vor? Warum ich? Mir wurde schummrig vor den Augen. Ich öffnete die Tür zum Keller und stieg kraftlos, mit Tränen im Gesicht und voller Wut runter. Ich schaute nach vorne und sah ein seltsames Licht im Schrank. Mir wurde schlecht und plötzlich spuckte ich Blut. In meinem Kopf schwirrten Fragen umher: «Was ist mit mir? Werde ich jetzt sterben und was ist das für ein Schrank? Sollte ich ihn öffnen? Und dann?» Meine Neugier überwältigte mich und ich öffnete ihn. Ich trat hinein, die Übelkeit in mir verblasste und mich umhüllte eine Wärme. Langsam begann ich Umrisse zu erkennen. Dieses Wesen sah wie ein Engel aus. Mit liebevoller und weicher Stimme sagte es zu mir: «Liebes, du bist im Himmel und ich schenke dir ein neues, schönes und unvergessliches Leben. Wenn du irgendetwas brauchst, klingle an dieser Glocke». Es drückte mir eine kleine, goldene Glocke in die Hand. Ich klingelte sie sofort. «Wieso bin ich hier?» Mir kamen schon wieder die Tränen. Es umarmte mich und flüsterte mir ins Ohr: «Deine Mutter merkte, dass du viel mehr verdienst, als sie dir geben konnte. Also erlöste sie dich von diesem Leid».