Klub der jungen Geschichten Die Eroberung vom Mondschimmertal Julia Jacober, Beckenried, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich weigerte ihn zu öffnen doch dann tat ich es. Es kam so ein heller Schein aus dem Schrank, dass es mich blendete. Ich hielt mir die Hände vor meine Augen. Nach ungefähr 20 Sekunden traute ich mich die Hände wegzunehmen. Was ich dann sah verschlug mir den Atem! Es kam ein kleines Reh aus dem Schrank, es hatte ein Halsband an, das aus Blumen gemacht wurde. An dem Halsband war eine goldene Glocke, die ganz leise bimmelte. Ich schaute das Reh von Kopf bis Fuss an, dasselbe machte das Reh mit mir. Ich glaube eine oder zwei Minuten starrten wir uns gegenseitig an. Endlich traute ich mich ein Wort zu sagen. ,,Wie heisst du und woher kommst du?’’ ,,Mein Name ist Lilly ich komme aus dem Mondschimmertal’’. ,,Aber wieso bist du nicht im Mondschimmertal, sondern hier?» ,fragte ich Lilly ein bisschen verlegen. Lilly’s Augen füllten sich mit Wasser. Sie sagte mit Tränen in den Augen: ,,W-weil das Mondschimmertal von einer bösen Hexe Namens Tofuldra angegriffen worden ist, sie will das ganze Mondschimmertal erobern!’’ ,,Das aller schlimmste ist aber ‘’ sie erstarrte für einen kurzen Moment ,,, d-das sie alle Tiere ermorden will !’’ ,, Und wieso bist du dann hier ?’’,fragte ich sie gespannt. ,,Ich dachte ‘’ sagte Lilly ,,,du könntest mir helfen’’. Dann sagte ich stolz und auch ein bisschen ängstlich. ,,Na klar ist doch keine Frage, ich komme mit dir und gemeinsam erobern wir das Mondschimmertal zurück !’’.,, Super !’’ freute sich Lilly. ,,Halte die Augen für etwa 20 Sekunden zu ‘’,erklärte mir Lilly. Also befolgte ich ihre Anweisung. Ich glaube, sie zog mich in den Schrank nach einer Weile sagte Lilly: ,,Jetzt kannst du die Augen öffnen ‘’. Ich erstarrte vor Schreck. Es liefen mir Tränen in die Augen, aber ich versuchte nicht zu weinen. Ihr glaubt nicht, was ich da sah! Ich sah ein ganzes Tal, alle Häuser wahren kaputt, die Bäume hatten keine Blätter mehr, alle Pflanzen wahren verdorben, die Wiese war keine Wiese mehr, sondern Erde, aber das aller, aller schlimmste war, dass überall tote Tiere lagen!,, Siehst du diesen Berg’’. ,,Dort hat Tofuldra und ihre Komplizen das Lager aufgeschlagen ‘’, sagte Lilly und zitterte dabei sehr fest. ,, Müssen wir dort rauf und gegen sie kämpfen ?’’, fragte ich. ,, Ja leider, aber wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht getötet , sonst ist alles vorbei !’’ warnte Lilly mich. ,, Aber Tofuldra hat sicher Zauberkräfte, da haben keine Chance mehr !’’, sagte ich. ,, Das stimmt aber sie hat eine Schwäche , sie hat ein magisches Zauberzepter’’. Wenn wir es schaffen, ihr es ihr weg zu nehmen, ist sie machtlos! ’’, erklärte mir Lilly. ,,Und was ist mit ihren Komplizen?’’, fragte ich. ,,Die müssen wir zuerst ‘’,sie machte eine Pause , ,,Entschuldigung wenn ich das sage , ermorden!’’. ,, Aber bevor wir in den Kampf gehen , müssen wir dich ausrüsten’’ ,sagte Lilly mit sehr ernstem Ton. Wir gingen zu einem sehr grossen Baum. Ich glaube es war eine alte Eiche. Wir gingen rein, alles war voller Waffen. Ich zog einen braunen Gürtel an. Dort steckte ich Pfeile rein. ,,Hier ist ein Pfeilbogen , mit dem kannst du schiessen’’. Wir gingen aus dem Baum. «Lilly, aber wie kannst du dich denn verteidigen?» fragte ich sie. Sie bimmelte 3mal laut mit ihrer Glocke. Es wirbelte Staub auf und für eine kurze Zeit sah ich sie nicht mehr. Der Staub löste sich auf, sie war nicht mehr ein kleines Reh, sondern ein grosser Hirsch mit einem riesigen Geweih! Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber dann sagte sie: «Du denkst jetzt wahrscheinlich was nützt dir das das ich grösser bin. Ich verwandelte mich nicht nur in einen Hirsch, weil ich dann gross und stark bin, sondern weil ich dann Zauberkräfte habe!» «Was kannst du den zaubern?» fragte ich sie gespannt. «Also es ist etwas kompliziert zu erklären. Ich kann so eine Art Schlag machen, dass funktioniert so» erklärte sie mir stolz. «Ich halte meine Vorderbeine hoch, rufe dann laug «Schlag», dann blitzt es aus meinen Hufen raus und dort wo ich raufgezeigt habe, gibt es einen Schlag!» «Wow das ist ja supermega cool!» Knirsch, Knarsch, Knirsch, Knarsch. «Lilly was war das?» «Keine Ahnung», antwortete Lilly mir mit ängstlichem Blick. Knirsch, Knarsch machte es immer lauter und lauter bis Lilly plötzlich aufschrie: «Das sind die Komplizen von Tofuldra!» «Oh nein, das hat uns gerade noch gefehlt!», sprudelte es aus mir raus. Wir wollten fliehen, doch es war zu spät. Wir waren umzingelt. Sie packten uns und dann fesselten sie uns auch noch. «Halt stopp, ihr habt nicht das Recht uns mitzunehmen», schrie ich entsetzt. Sie nahmen uns mit bis zum Lager von Tofuldra. Tofuldra befiehl ihren Komplizen:» Steckt sie dort in den Käfig.» Wir probierten uns zu wehren, doch wir hatten keine Chance. Sie sperrten uns in einen Käfig, direkt neben Tofuldras Thron. «Okay, ich habe eine Idee, wie wir hier herauskommen», sagte Lilly stolz. «Als erstes mache ich mit meinem Schlag ein Loch in unseren Käfig, dann holst du das Zauberzepter!» «Okay, alles verstanden.» «Schlag», flüsterte Lilly. Ich ging raus und schlich mich leise an. Ich schnappte mir ihr Zepter. «So, so lege es sofort wieder hin!», schrie mich Tofuldra wütend an. Lilly kam zum Glück im selben Moment. «Tofuldra gib auf, du bist machtlos», rief Lilly laut. «Wieso macht du das», fragte ich Tofuldra. Sie brach in Tränen «früher mobbten mich alle und jetzt wollte ich mich rächen!» Aber Tofuldra», sagte Lilly überrascht, dich hat nie jemand umgebracht und nie hat jemand dein Tal angegriffen, oder?» «Ja du hast recht Lilly, aber wie kann ich alles wieder gutmachen?» «Du musst alle wieder zum Leben erwecken und alles wieder reparieren!», antwortete ich ernst. «Zum Glück kann ich alles wieder rückgängig zaubern», sagte Tofuldra lächelnd. «Gib mir meinen Zauberzepter wieder.» Lilly schrie plötzlich: «Das ist eine Falle, Tofuldra hat schon immer böse Sachen gemacht!» «Schlag», Tofuldra brach im Boden ein, ich nützte den Moment aus und fesselte sie. Wir steckten sie in einen Käfig. Plötzlich kamen von allen Seiten ihre Komplizen. Ich band ein Seil an einem Pfeilbogen fest, danach schoss ich. Das Seil flog um alle herum. So fesselten wir auch sie. Lilly nahm das Zauberzepter und murmelte einen Zauberspruch. Bald daraufhin war wieder eine grüne Blumenwiese da, die Bäume hatten wieder reife Früchte und alle Tiere lebten wieder. «Jetzt ist glaube für mich Zeit nach Hause zu gehe». «Bevor du gehst, gebe ich dir noch eine Kette.», sagte Lilly. Lilly gab mir eine Kette mit einem türkisem Edelstein dran. «Mit dem kannst du immer hierherkommen, egal wann und wo du bist.» «Du musst einfach ganz fest an mich glauben», erklärte mir Lilly. «Aber wie komme ich dann wieder nachhause?» «Du musst dir einfach den Schrank bei dir Zuhause vorstellen». «Okay dann auf Wiedersehen Lilly». «Tschüss und nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast». Danach war ich wieder in meinem Schrank und ging schnurstracks ins Bett. Und wenn sie nicht gestorben sind dann, Leben sie noch heute.