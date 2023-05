Klub der jungen Geschichten Die etwas andere Bibliothekarin Lina Helfenstein, Wolfenschiessen, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber von vorne. Am Montagmorgen Schule haben ich und Anna-Lena uns gefragt, was sich wohl in unserem Schulkeller befindet. Unsere Schule ist ein altes Kloster , die wichtigsten Räume wurden restauriert, irgendwann ging das Geld aus, darum blieben die meisten Räume alt. Nach der Schule sind wir in die Bibliothek. Eigentlich gehe ich nie in die Bibliothek. Wegen Frau von Saint de la cour unsere Bibliothekarin. Sie trägt immer das selbe. Das war heute egal, denn wir suchten nach einer Karte vom Schulhaus. Wir fanden sie im Kartenabteil. Wir haben ein plan für Samstag geschmiedet. Ich habe noch nie so viele Gänge gesehen. Irgendwo auf der Karte sah es so, als wäre dort ein Ausgang. Als wir fertig waren, liefen wir zur grossen schwarzen Tür. Ich drückte den Türgriff runter aber die Tür bewegte sich nicht. Dann zog ich , es passierte aber nichts. Wir waren beide ängstlich. Frau von Saint de la cour war vorhin noch hier. Uns blieb also nichts anderes übrig, als in der Bibliothek zu übernachten. Wir schauten noch mal die karte an, wir fanden einen fanden einen schmalen Gang, der zum Keller führte, auf der Karte. Wir suchten den Geheimgang. Als wir davor standen, kam gerade Frau von Saint de la cour raus. Ihre Kleigung sah schmutzig aus. Sie sah uns komisch an, schliesslich sagte sie verwirrt: „ was macht ihr hier? Die Bilbliotheke schlisst um fünf“, und wies uns zum Ausgang, ich wollte gerade sagen, die Tür sei verschlossen, doch ich konnte sie öffnen. Ich und Anna-Lena waren Verwirrt.

Als es Samstag war und die Dämmerung hereinbrach, machten wir uns auf den Weg zum Geheimgang an. Als wir denn Geheimgang betraten und ihn langsam mit unserer Taschenlampe abtasteten wurde uns bewusst das schwer werden würde.Plötzlich donnerte ein Stein runter direkt auf Anna-Lena sie sah aus als wäre sie eingefroren worden. Ich rannte doch da hörte ich ein weiteren schrei. Ich rannte so schnell wie möglich zum Ausgangs, ich rüttelte an der Falltür. Die Falltür bewegte sich nicht. Danach auch wieder das Schreien , das mir mittlerweile vorkam wie ein Lachen von einer Hexe. Ich schlug die Schulchronik auf. Ich sah ein Geheimgang auf nur etwa zehn Meter von mir entfernt. Ich rannte so schnell wie noch nie, auch mit Anna-Lena unter dem Arm. Sie bewegte sich nicht und ihr Puls war schwach. Dieser Geheimgang funktionierte auch nicht. Dann nahm ich auch noch Schatten war dieser Schatten hatte übernatürlich lange Zähne der Schatten sah aus wie Frau von Saint de la cour. Ich rannte los. Meine Gedanken spielten verrückt, wieso wusste Frau von Saint de la cour das wir kommen werden hat sie uns belauscht? Ich versuchte mich zu konzentrieren und den Ausgang zu finden ich konnte nicht. Das macht mich einfach alles verrückt der Anblick meiner leblosen Freundin und die verrückten schreie von Frau von Saint de la cour so langsam gab ich jegendliche Hoffnung auf. Frau von Saint de la cour kam immer näher doch als sie mich schon fast einholte schrie ich vor Angst. Mit meiner letzte kraft schlug ich gegen die Tür sie öffnete sich. Ich rannte hinaus. Ich war schon fast draussen als sich Frau von Saint de la cour uns einholte und der ganze Fuss von Anna-Lena ab Biss. Zum Glück war Vollmond und Frau von Saint de la cour konnte uns nicht folgen. Ich brachte sie zum Krankenhaus, jedoch kam ein Tag später die Meldung, dass sie tot sei. Seit dem bin ich bei einem Psychiater und habe die Schule gewechselt.