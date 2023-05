Klub der jungen Geschichten Die Familie ist das Wichtigste! Timo Wittwer, Nottwil, 6 Primar

(chm)

Die Familie ist das Wichtigste!

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Timi war 12 Jahre alt und hatte ein grossartiges Leben, bis er eines Tages in den Keller ging. Dort öffnete er den Schrank. Timi wurde immer müder und müder. Plötzlich erwachte Timi in einer anderen Welt. Dort war alles aus Schokolade und Süssigkeiten. Es war ein Traum für Timi, weil er sehr gerne Schokolade über alles liebte. Timi schoss drauf los. Er ass Schokolade, Schoko- Küsse und Wackelppuding. Nach einem Tag hatte er 20 kg zugenommen. Timi war jetzt sehr dick.

Am zweiten Tag machte er sich Gedanken, wie er wieder in die echte Welt kommen könnte. Er überlegte den ganzen Tag, was er machen müsse, dass er wieder in die echte Welt kommt. Da stolperte er über eine Truhe. Timi öffnete die Truhe. Dort drin war Schatzkarte. Auf dieser Karte war ein Weg in eine Höhle eingezeichnet.

Timi machte sich sofort auf den Weg. Er hatte Mühe mit dem Laufen, weil er nicht mehr 40 kg schwer war, sondern jetzt 60 kg wog. Er hielt an und überlegte, wie er abnehmen könnte. Dann sah er eine Pille. Timi ass die Pille und nahm ab, und zwar so viel wie er zugenommen hatte. Jetzt hatte er ein Problem weniger.

Timi folgte dem Weg auf der Karte bis zur Höhle. In der Höhle war ein grosser roter Knopf. Timi drückte den Knopf. Da erschien eine riesige Schokoladentafel, die anfing zu sprechen. Timi fragte sie, wie er in die echte Welt kommen könne. «Du musst eine Mutprobe machen.» Timi fragte, wie diese Mutprobe aussieht. Da antwortete die riesige Schokoladentafel: «Du musst im Topf mit der feuerheissen Schokolade baden. Timi hatte Angst, dass er sterben wird. Timi fragte die riesige Schokoladentafel, ob es keinen anderen Weg gibt, um in die echte Welt zu gelangen. Da antwortete die riesige Schokoladentafel: «Doch! Du musst mir drei Fragen beantworten.» Timi stimmte sofort zu. Da stellte die riesige Schokoladentafel die erste Frage: «Welche Schokolade ist meine Lieblingsschokolade?» Timi dachte nach. Da sah er, dass die riesige Schokolade aus brauner Schokolade bestand. Er antwortete: «Deine Lieblingsschokolade ist braune Schokolade.»

Da antwortete die riesige Schokolade: «Das ist richtig. Zweite Frage: Warum willst du zurück in die echte Welt?» Da antwortete Timi: «Weil ich meine Familie wieder sehen will.» «Auch das ist richtig!» antwortete die riesige Schokolade. «So stelle ich dir nun die letzte Frage: Warum willst du deine Familie wieder sehen?» Timi antwortete: «Weil die Familie das Wichtigste für mich ist.» Auch mit dieser Antwort war die riesige Schokoladentafel einverstanden. Sie Die sagte Timi: «Nimm diesen Trank und spring in den heissen Topf! Dieser Trank wird dir helfen, dass du nicht verbrennst.»

Timi lief zum heissen Schokotopf, schluckte den Trank und hüpfte in die heisse Schokolade. Er erwachte in der echten Welt!

Er ging sofort zu seiner Familie und umarmten sie.

Timi hat etwas Wichtiges gelernt: die Familie ist das Wichtigste!