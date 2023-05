Klub der jungen Geschichten Die Fantasie-Welt Lia Bacher, Adligenswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Verwundert ging ich zum Schrank und sah hinein. Von dem hellen Licht geblendet, sah ich nichts. Und dann passierte es. Ich verlor das Gleichgewicht. Ich dachte, ich falle auf den Holzboden, doch ich fiel einfach weiter, bis ich sanft im hohen Gras landete. Ich öffnete die Augen. Verwundert sah ich mich um. Wo zur Hölle war ich? Neben mir war ein sanfter Bach. Leise plätscherte er zwischen vielen Bäumen. Auch wenn dieses Land wunderschön war, wollte ich nach Hause. Ich stand auf und ging neugierig zum Bach. Plötzlich spürte ich einen kalten Hauch an meinem Rücken. Ein Schatten tauchte hinter mir auf und ich erschrak zu Tode. Plötzlich wurde mir schwarz vor den Augen. Als ich aufwachte, stach mir ein modriger Duft in die Nase. Sofort war ich hellwach. Ich merkte, dass ich in einem Kerker gelandet war. Es war stockdunkel und mir war mulmig zumute. Ich sah ein kleines Fenster und schaute hinaus. Draussen war karge Dürre. Nanu, wo war denn der Wald und der Bach geblieben? Ich sah verzweifelt auf die Dürre und wollte nur nach Hause. Ich hörte leise immer lauter werdende Schritte. Bis sie vor der Tür stoppten. Mit stockte der Atem. Was sollte ich nur tun? Die Tür wurde aufgeschlossen. Es rüttelte an der Tür und ich hörte Schreie. Dann wurde wieder alles schwarz. Ich wachte schweissgebadet in meinem Bett auf. Es dauerte einen Moment, bis ich wieder wusste, wo ich war und dass dies nur ein Albtraum war. Mein Herz schlug immernoch sehr schnell. Langsam und leise ging ich aus meinem Bett und wollte mir einen Tee machen. Mit dem Tee ging ich zurück in mein Zimmer und trank ein paar Schlücke. Doch mir schwebten so viele Fragen im Kopf. War es wirklich nur ein Traum? Wer hat geschrien? Und wer war hinter der Tür? Ich werde es wohl nie erfahren.