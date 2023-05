Klub der jungen Geschichten Die Flammen in den Menschen Jasmin Walker, Gurtnellen, 1. Oberstufe

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Hast du dir schon einmal überlegt, woher manchmal, das plötzliche Feuer in uns Menschen kommt? Es brennt in unseren Herzen und sorgt dafür, dass wir lieben lachen und glücklich sein können. Man ist plötzlich Feuer und Flamme. Doch man kann dieses Feuer oder diese Flammen nicht sehen. Doch sie sind da und passen auf uns auf.

Ich hatte einen Mann im Blick, er war jung und gross. Es war so, als würde ihn keiner sehen. Menschen liefen einfach an ihm vorbei. Er wirkte fast hilflos. Fragen gingen ihm durch den Kopf. Viele Fragen. Und ich merkte schnell er brauchte Hilfe. Mein leuchtendes Flammen, ich, schwebte zu ihm. Ich sah es in seinen Augen, er war leer. Ich beschloss ihm zu helfen und schwebte in ihn hinein.

Es fühlt sich an, als ob jeder Tag gleich ist. Niemand interessiert sich für mich und ich weiss nicht einmal, wer ich bin. Ich kenne mich selbst nicht. Und auf einmal wurde mir ganz warm im Herz... was war das? Plötzlich fühlte ich mich, so gut. Oder besser, ich überlegte mir, warum ich überhaupt traurig war. Klar bin ich allein hier und weiss eigentlich nicht, was es für einen Sinn gab, dass ich jetzt hier stand, aber es gibt immer einen Grund. Ich fragte mich, warum mich niemand beachtete. Stattdessen sollte es mir eigentlich egal sein, weil ich habe was Besseres verdient. Ich hatte wieder einen Sinn im Leben. Auf einmal. Egal, was es war in mir, ich dankte ihm.

Es war Zeit für mich zu gehen, weil ich war schon eine weile bei diesem Jungen Mann. Und er kam ganz sicher, jetzt allein zurecht. Da bin ich mir sicher. Ich suchte ein Fenster, bei dem ich hinaus gehen konnte. Ich fand kein offenes. Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den sicher seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war ein Licht, das ich kannte. Ich zögerte nicht und öffnete den Schrank.

Es war ziemlich klar, was dort drin war. Aber es war auch traurig.

Es war eine Flamme, die aufgehört hat, an sich zu glauben.

«Hey, sagte ich, Warum hast du aufgehört an dich zu glauben?»

Die Flamme zögerte.

Sie schämte sich. Das spürte ich.

Ein Mensch, Es war der Mensch, der ich ausgesucht hatte. Ich wollte ihm helfen. Es war eine Frau, sie war so am Boden zerstört. Ich ging in sie hinein. Sie war sooo krass traurig, dass ich einfach hinausgeflutscht bin… einfach so. Und dann habe ich mich hier versteckt.

Was soll ich tun?

DU kannst vieles tun, alles, aber einfach nicht aufhören, an dich zu glauben!, sagte ich .

Ich habe versucht, sie zu suchen. Doch ich fand sie nicht!

Die Flamme war so verzweifelt, dass sie aus dem Schrank flog und alles aus ihr rausholte und sich so sehr wünschte, dass diese Frau zu ihr findet. Wenn die Flamme nicht zum Menschen findet, dann muss der Mensch zu der Flamme finden.

Die Flamme glaubte an sich und versuchte trotz dem alles nicht gut war, an sich zu glauben.

Ich wollte nicht einmal mehr mein Essen, essen ich will gar nichts mehr!

Warum?

Was war das gerade?

Hat gerade jemand gesprochen? Ich wollte es ignorieren und dann plötzlich spürte ich eine wundervolle wärme in meiner Brust. Sie wurde immer stärker und ich hatte den Drang aus dem Haus zu gehen. Ich hatte das Gefühl rennen zu müssen, was ich beides tat. Ich wusste nicht wohin ich rennen würde, aber es fühlte sich richtig an. Ich rannte um die Ecke und konnte nicht anders, als vor einem Haus stehen zu bleiben. Ich musste hinein. Ohne zu überlegen. Die Tür war offen und ich rannte einfach los ich sah ein Mann, der an seinen Modellfahrzeugen bastelte und mich anstarrte. Aber nicht, weil er sich fragte, warum ich in sein Haus gestürmt war, sondern, weil es liebe auf den ersten Blick war. Bei mir ebenso.

Sie war da! Ich ging in sie hinein. Und ein neues Leben begann für die beiden.