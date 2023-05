Klub der jungen Geschichten Die fremde Obdachlose die mir richtig doll ans Herz gewachsen ist Elena Wolf, Neudorf, 6. Primar B

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.

Gleich darauf fing die Obdachlose an ununterbrochen wild auf dem Asphalt Breakdance zu tanzen. Sie wirbelte herum und zeigte furchterregende Moves die alle Schaulustigen zum staunen brachte. Zu Beginn tanzten nicht sehr viele Leute mit, aber mit der Zeit kamen immer mehr dazu die sich einfach von den anderen treiben liessen. Irgendwann war auch ich die Bankangestellte Amelia Steinberger voll beeindruckt und stand dann kurze Zeit später auch auf der Tanzfläche. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht tanzte ich gedankenlos auf dem Asphalt umher bis ich plötzlich mit einer anderen total in eine andere Welt versunkene Person zusammen schlug die die mich verdutzt anstarrte: «We-wer bist du und wo bin ich hier gelandet?» Ich entgegnete: «Hier sind wir in Amsterdam und ich bin Amelia, kann ich dir irgendwie helfen?» «Nein, nein.» murmelte das Mädchen schüchtern. Mir fiel auf das ich dieses Mädchen von irgendwoher kannte, aber ich wusste nicht woher. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam mir einen Geistesblitz. Ich weis woher ich sie kenne sie war diese Person mit der Kapuze übe dem Kopf der ich zwei Franken gegeben habe und die, die sich herzlich bei mir bedankte und froh war übe das kleine Geschenk! Als ich wieder aufblickte war die Obdachlose schon ein paar Meter entfernt. Ich rief ihr hinterher: «Komm zurück, ich will dir ein Angebot machen! «Sie drehte sich um und lief hastig zu mir zurück. Nur noch ein wenig entfernt rief sie mir zu: «Was für ein Angebot?» Ich antwortete: « Komm doch erstmal zu mir, dann erkläre ich dir alles!» Als sie bei mir ankam fing ich an ihr zu erklären dass wenn sie möchte dürfe sie jetzt mit mir nach Hause in mein privates Hobbytanzstudio kommen und wir bringen einander die verschiedensten Moves und Schritte bei. Die Obdachlose fiel mir überglücklich um den Hals und brach dabei sogar in Freudetränen aus. Zusammen bummelten wir durch Amsterdam bis wir nach langem laufen mein Tanzstudio erreichten. Nach dem tanzen und dem aufregenden Tag liegen wir beide fröhlich mit einem Lächeln im Gesicht in unseren Betten und freuen uns auf den nächsten Tag und viele weitere tolle Erlebnisse miteinander…