Klub der jungen Geschichten Die Fünf Inseln Isabelle Geissler, Hünenberg See, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemanden mehr geöffnet hatte. Ich war ein bisschen unsicher, sollte ich ihn aufmachen? Naja, es kann doch nichts passieren. Okay tief durchatmen und los geht’s. Ich streckte meine Hand aus, um die Türklinke zu greifen, mein Herz raste wie wild. Als ich die linke Tür einen Spalt weit aufmachte, drang helles Licht durch. Das Licht war aber nicht einfach normal, sondern schien in allen Farben. Die Frage ist: Wieso ist das Licht an? Ich riss mich zusammen und öffnete die linke Tür ganz. Das Licht blendete mich und ich wich leicht zurück. Schliesslich traute ich mich, die Augen ein kleines bisschen aufzumachen und staunte. Wo eigentlich die hintere Wand des Schrankes hätte sein müssen, war eine Spirale oder besser gesagt ein Portal. Ich blinzelte, «Nein…», hauchte ich vor mich hin, «das kann nicht sein!» Ich öffnete die rechte Tür damit ich das ganze sehen konnte. Es sah mächtig und schön aus, aber zugleich auch traurig, wie auch fröhlich. Der Wirbel der Farben war beeindruckend oder sogar magisch, nur traute ich mich nicht hineinzulangen! Ich starrte den Wirbel von tosenden Farben an und fragte mich, was ich wohl jetzt machen soll. Ich beschloss es zu wagen und reinzugehen. Langsam trat ich zum Schrank, immer und immer näher, bis ich nur noch ein paar Millimeter davor stand. Als erstes wagte ich mich die Hand einzutauchen und hielt inne, nichts geschah, also machte ich den letzten Schritt und trat hinein. Ich war von Dunkelheit umschlossen und konnte nichts sehen. «Hallo», flüsterte ich, nichts geschah. Schliesslich zuckte ich zusammen als eine donnernde Stimme fragte: «Wer bist du?». «Ich…», stotterte ich, «ich b…bin Ron…jaaa». «Und der Nachname?», donnerte die Stimme aus dem Dunkeln. Ich nahm all meinen Mut zusammen und sagte: «Ronja Frieden». «Hmmm, ich glaube der Nachname Frieden kommt mir bekannt vor», meinte die Stimme. «Wo möchtest du hin?», fragte die Stimme. Ich war jetzt ziemlich verwirrt, wo möchte ich hin…. Nirgends. «Ähm… also», stotterte ich, «Nach New York!». Das war öde, aber was sollte ich denn sonst sagen? «Nach New York?!», donnerte die Stimme, «Das kann ich nicht». Die Stimme räusperte sich, «Ich glaub es ja nicht, du weisst überhaupt nichts, von unserer Welt». Ronja war verwirrt, wieso sollte sie etwas über diese andere Welt wissen? Dennoch sagte sie: «Wer würde mir das erzählen?» Die Stimme sprach: «Also, vor Jahrtausenden mussten die Fünf Inseln versteckt werden, denn es galt die Gefahr, dass sie entdeckt werden würden, was für die Fünf Inseln ihren Untergang bedeuten würde, also wurde beschlossen, die Inseln zu verstecken und nur die, die über einen Schrank verfügten, hatten Zugang zu den Fünf Inseln», begann die Stimme zu erzählen. Die Geschichte spielte vor Jahren zuvor, wo Menschen noch nicht mal Schiffe hatten. Die Stimme sprach weiter: «Nur die Familien mit besonderen Talenten bekamen einen Schrank, diese wurden immer den Kindern weitergegeben, die es dessen Kinder dann weitergegeben haben und hier bin ich jetzt». «Die letzte der Familie Frieden, die mich betrat, war Frieda Frieden». Was? Das war meine Grossmutter! Leider konnte ich sie nie kennenlernen, weil Sie kurz nach meiner Geburt, einfach verschwand. Das erzählte ich dem Schrank. Der Schrank meinte: «Deine Grossmutter ist auf den Fünf Inseln geblieben und ist nie zurückgekommen». Der Schrank räusperte sich: «Also, ich werde dir alles Nötige beibringen, was du für die Fünf Inseln brauchst». Ronja war nervös, dennoch freute sie sich. Die Stimme sagte: «Geh jetzt, bald werden ich dich auf die Reise deines Lebens vorbereiten». Ronja stand eine grosse Reise bevor mit Rätseln und Geheimnissen.