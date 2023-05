Klub der jungen Geschichten Die fünf Magier Aiden Locher, Cham, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus einem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dort fand ich ein Beschwörungsbuch meines Vaters. Das Buch wurde damals benutzt, um einen Dämon zu verbannen. Da unser Land schon seit Ewigkeiten mit den Monstern kämpft habe ich die magischen Sprüche ausprobiert bei einem Spruch wurde ich unsichtbar aber der älteste Spruch wurde in altmonstrisch geschrieben ich konnte ihn zwar lesen aber fast nicht verstehen ich sagte sie baros schmorkas mostus vark nisus rorgschmüstus und dann erschien plötzlich mein Urgrossvater als Geist vor mir und sagte du bist gerade am Träumen aber du musst etwas unternehmen ein Dämon kam in die Erde du musst in verbannen. Ich wachte auf. Es war mir ein Rätsel wie der Dämon zurück aus der Dimension der Verbannung kommen konnte entweder hat man ihm geholfen oder er war nie richtig verbannt. Ich holte schnell die restlichen vier Magier, die auserwählt worden waren, die Welt zu beschützen schliesslich war ich der Anführer. Ich beschloss den Dämon direkt anzugreifen wir teleportierten uns zu ihm. Wir fanden ihn sehr schnell und wie griffen ihn an schon in den ersten zwei Sekunden bemerkten wir, dass er viel stärker war als wir also teleportierten wir uns erschöpft in ein Königreich das sehr nahe war. Wir gingen dort zum König und erklärten ihm alles. Der König sagte ihr seid also die fünf Magier Torrus der Magier der Stärke, Allo der Anführer, Renas der Magier der Intelligenz, Fliedes der Magier der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Wind und Mystus der Magier der mystischen Kraft. Ich sagte dem König, dass wir, dass wir das Dämonenschwert brauchen, um den Dämon zu besiegen. Der König sagte, dass es Vorgestern gestohlen wurde aber es nur drei Verdächtige gibt. Wir gingen die drei Verdächtige Leute befragen. Als erstes gingen wir zum Wächter des Schwertes er sagte, nachdem wir ihm alles erklärt haben das er sich an nichts mehr erinnert. Als nächstes gingen sie zum Diener, nachdem sie ihm alles erklärt haben, sagte er dass er gerade am Kochen war. Als letztes gingen sie zum Hofmagier ein dünner Mann er sagte: Ihr sucht, dass Dämonenschwert oder, ich hoffe, dass ihr es findet ich habe nämlich sehr viel Angst vor dem Dämon. Renas hatte das Rätsel noch nicht gelöst und schon gab es Abendessen es gab eine fantastische Miso Suppe als Vorspeise dann ein recht salziges Wildschwein mit Gulasch und Pommes als Hauptspeise und ein feiner Kräuterkuchen mit Yuzu Glace drauf als Nachtisch. Dann gingen sie dort ins Bett. Ihm Morgen erzählte ihnen Renas das der Hofmagier der Täter sein muss weil er schon Sachen über denn Dämon wusste obwohl sie im nichts erzählten. Sie gingen zum König und erzählten ihm alles, was sie herausgefunden haben. Der König erzählte ihnen, dass er ihn der Nacht ganz abrupt weg gegangen ist. Renas sagte das er damit gerechnet hat darum hat er den Hofmagier verhext hat er weiss immer, wo er ist. Er war in einer Höhle also teleportierten sie sich dort hin kaum waren sie drin erschien der Magier der sie in einem Krafts Schild gefangen hielt, dass blöde ist, dass man sich wärend man in einem Krafts Schild ist man nicht teleportieren kann. Torrus und Fliedes benutzten ihre Kraft und sprengten das Krafts Schild. Allo schlug den Magier ohnmächtig. Dann nahmen sie, dass Schwert und gingen zum Dämon. Mystus benutzte seine Macht um unsichtbar zu werden schlug den Dämon mit dem Schwert ohnmächtig dann benutzte er seine Magie und verbannte den Dämon und den Magier. Sie gingen zum Königreich und feierten ein riesiges spektakuläres Fest.