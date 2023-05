Klub der jungen Geschichten Die Fussball-Reise Eric Zihlmann, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Genau in diesem Augenblick portierte Travis ein Portal nach Manchester.

Erschrocken sah er um sich herum. Einige Zeit später bemerkte Travis, dass er bis ins Jahr 2008 gereist ist. Travis realisierte, dass er vor das ManU-Stadion teleportiert wurde. Kurz danach kam ein Fremder auf ihn zu. Der Fremde sagte: „Ich verschenke ihnen dieses Ticket, wenn sie wollen!“ Travis antwortete: „Sehr gerne, aber warum einfach gratis?“ „Ich habe mir gesagt, ich mache heute eine gute Tat.“ Fassungslos antwortete Travis: „Ich danke Ihnen von Herzen.“

Der Match Manchester United gegen Chelsea begann um 21 Uhr. Um 18 Uhr ging er in ein Restaurant. In diesem Restaurant bestellte er sich eine Pizza. Ein Mann sah ihn, wie er die Pizza einsam ass. Aufgeregt setzte sich dieser Mann zu Travis an den Tisch. Travis fragte: „Wer sind sie?“ Der Mann antwortete: „Ich heisse Ben.“ Travis sagte: „Ich heisse Travis.“ Travis fragte: „Schaust du heute auch den Match Manchester United gegen Chelsea?“ Ben antwortete zurück, dass er ihn auch anschauen gehe. Beide gingen zusammen einen Bubble Tea trinken.

Ungefähr um 20:30 Uhr gingen sie den Match schauen. Travis und Ben hatten einen VIP-Platz. Der Match begann. Machester United hatte schon eine riesengrosse Chance in der fünften Minute. Jedoch gab es in der zehnten Minute einen Elfmeter für Chelsea. Laut schreiend rief Travis und Ben: „Hey Schiri, das war kein Foul!“ Doch der Schiri gab den Elfmeter. Lautlos waren die Fans, als Drogba von Chelsea den Elfmeter geschossen hatte. Fassungslos hielt Van de Sar, der Torhüter von Machester United, den Elfmeter. Glücklich waren Travis und Ben, als Van de Sar Den Elfmeter hielt. Fest entschlossen wettete Travis, dass Machester United 2:0 gewinnen würde. Ben sagte zu Travis: „Wenn es so passieren wird, kauf ich dir nach dem Spiel eine Pizza.“ Travis antwortete zurück: „Okey“. Bis zu der Pause stand es dann immer noch 0:0. Nach der Pause gingen die Spieler dann nochmal mit Energie und Freude auf das Spielfeld. In der 56-sten Minute wurde es dann wieder richtig spannend. Chelsea hatte einen Eckball, aber sie hatten das Tor nicht getroffen.

Aber dann passierte ein Wunder. Machester United hatte so einen guten Konter gemacht und dann hatte Ferdinand den Ball zu Ronaldo geflankt und Ronaldo hatte dann ein Kopfballtor gemacht. Brüllend vor Freude schrien die Fans: „Siuu!“ Gleich darauf hatte Ronaldo nochmal die Chance einfach mit einem Elfmeter. Travis und Ben waren leise. Genau in diesem Augenblick machte Ronaldo da Tor. Der Torhüter konnte es nicht glauben. Das Match war vorbei. Machester United hatte gewonnen und Ronaldo hatte einen Pokal erhalten für den besten Spieler vom Match. Einige Zeit später gingen dann die Fans, so auch Travis und Ben. Ausgerechnet in diesem Moment sahen Travis und Ben Christiano Ronaldo. Fest entschlossen fragte Travis Ronaldo, ob sie zu dritt ein Bild machen könnten. Lächelnd antwortete darauf Ronaldo: „Natürlich.“ Travis und Ben waren so glücklich, dass sie ein Foto mit Ronaldo machen konnten. Als sie sich verabschieden wollten, sah Travis das Portal dann wieder. Travis fragte Ben: „Willst du mit mir mitkommen?“ Ben antwortete zurück: „Sehr gerne“. Travis und Ben waren beste Freunde geworden. Am Ende waren sie dann noch eine Pizza essen gegangen.