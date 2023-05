Klub der jungen Geschichten Die gefährliche Wette John Stirnimann, Ruswil, 5. Primar

Wir waren sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher. Ich bin Leon und bin 12 Jahre alt. Ich wohne in einem kleinen Dorf, das abgelegen von der Stadt ist. Mit Liam, meinem besten Freund, habe ich gewettet, dass ich mich nicht in das alte und verlassene Redaktionsgebäude traue, dass in unserer Stadt liegt. Das alte Redaktionsgebäude ist seit Jahrzehnten schon verlassen. Ich selbst war noch nie drin, weil ich mich nicht traute. Aber wenn ich nicht hinein-gegangen wäre, hätte er mich Angsthase genannt und dass wollte ich auch nicht, also bin ich hineingegangen und wollte schnellstmöglich nach oben in das Chefbüro. Doch als ich auf dem Weg ein Knacksen hörte, lief mir schon die Gän-sehaut über den Rücken. Zum Glück merkte ich, dass es nur das morsche Holz war. Als Beweis musste ich mit meinem Taschenmesser meine Initialen ins Holz kritzeln. Wenn ich wieder unten war, wollten wir zusammen nach oben und schauen, ob ich es gemacht habe. Aber als ich nach oben ging, war dort ein Mann in Polizeiuniform. Ich rannte sofort weg. Ich war aber leider zu laut. Er bemerkte mich. Ich rannte noch schneller und versteckte mich unter einem Tisch. Auf dem Tisch lagen noch ein paar Stifte und ein Drucker, der ziemlich alt aussah. Hoffentlich entdeckte mich der Polizist nicht. Als er vorbeilief, wartete ich noch eine Minute und rannte hinaus. Draussen wartete mein Freund und er wollte gleich wieder rein um zu sehen, ob ich meine Initialen ins Holz gekritzelt habe. Ich sagte: „Dort oben ist die Polizei.“ Er glaubte mir nicht. Einen Beweis hatte ich nicht. Er wollte aber unbedingt nach oben. Ich liess mich überreden, aber ich wusste, dass es keine gute Idee war. Oben trafen wir wieder auf den Polizisten. Dieses Mal erkannte er mich und wir erkannten, dass wir keine Chance hatten. Also fragte er uns: „Was macht ihr hier.“ Ich versuchte ihm zu sagen, dass wir verstecken gespielt hätten. Leider erfolglos. Wir fragten ihn: „Was machen sie hier.“ Er sagte uns, dass sie dieses Gebäude abreissen werden und er müsse hier Wache stehen, damit niemand rein geht. Wir gingen wieder nach draussen und gingen nach Hause. 3 Jahre später war das neue Haus fertig. Meine Oma wohnt mit meinem Opa dort und wir gehen sie auch viel besuchen. Immer wieder erinnere ich mich an dieses spannende Abenteuer.