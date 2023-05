Klub der jungen Geschichten Die geheime Schatzkammer Gioia Strub, Kriens, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich fand den Schrank schon immer unheimlich. Mit dem Licht wirkte er aber noch furchteinflössender! Als ich in den Keller stieg, um Zelte zu holen, sah ich dieses geheimnisvolle Licht.

Ich war irgendwie neugierig und ängstlich zugleich. Wie in Trance ging ich auf den Schrank zu. Ich spürte, wie mein Herz zu pochen begann und ich ganz feuchte Hände bekam. Als ich den Schrank öffnen wollte und ihn schon fast mit den Fingerspitzen berührte, zögerte ich. Denn wer weiss was sich hinter dem Schrank verbarg. Vielleicht eine Leiche? Ich nahm die Zelte und entfernte mich. Ich konnte aber die ganze Zeit an nichts anderes mehr denken. Also ging ich mit meinem ganzen Mut in den Keller. Mit unsicherem Gewissen lief ich auf den Schrank zu. Ich hatte Angst, den Schrank wirklich zu öffnen! Aber ich musste doch herausfinden, was im Schrank steckte. Mit zitternder Hand öffnete ich den Schrank. Und das Licht aus dem Schrank erlosch. Ich sah, dass sich im Schrank noch eine weitere Tür befand. Diese Tür musste ich natürlich auch öffnen. Mit entschlossenem Gewissen wollte ich die Tür öffnen. Sie war aber verschlossen. Ich stieg in den Schrank hinein, um etwas besser zu sehen. Ich überlegte, wo der Schlüssel versteckt sein könnte. Dann kam mir aber wie in Windeseile eine Idee. In den ganzen Filmen gab es doch immer solche doppelten Böden, also versuchte ich mein Glück. Aber Pustekuchen, es wäre auch zu schön gewesen. Enttäusch stand ich wieder auf und schaute mit einem leicht, in die Höhe gestrecktem Kopf an die Decke. Und wie es der Zufall wollte, war an der Decke des Schrankes ein Schlüssel befestigt. Mit einem Grinsen schnappte ich mir den Schlüssel und öffnete die Tür. Als ich einen Blick hinter die Tür warf, rutschte mir mein Herz fast in die Hose. Denn was sich da befand, war ein langer dunkler Gang. Bevor ich mich in diesen Gang traute, holte ich mir noch eine Taschenlampe! Nach ca. 3 Metern schaltete ich die Taschenlampe ein. Ich konnte aber kein Ende sehen. Wer weiss vielleicht gab es gar keins. Ich dachte einfach Augen zu und durch. Ich lief und Minute für Minute verging. Bis plötzlich nur noch ein Ziegelwand vor mir war. Also musste ich wieder herausfinden, was die Lösung dieses Rätsels war. Vielleicht war einer der Ziegel ein Knopf, also drückte ich auf den Stein. Es klappte aber nicht! Ich rüttelte mal am Ziegel und zog ein bisschen dran. Das klappte wirklich. Hinter diesem Ziegelstein war eine Schatzkammer versteckt.

Schnell rannte ich zu meinen Eltern. Und ohne ein Wort zu sagen, zog ich sie zum Schrank. Meine Eltern staunten nicht schlecht. Ich joggte wieder zur Schatzkammer und meine Eltern kamen auch. Als sie die Schatzkammer sahen, blieben sie wie angewurzelt stehen. ,,ein echter Schatz! ’’staunte Papa. Dann gingen wir gemeinsam zum Haustelefon. Darauf fragte ich: ,, was macht ihr da? ‘’ Ich rufe die Polizei. Denn erstens wissen wir nicht, ob der Schatz gestohlen ist, und zweitens gehört der Schatz nicht uns! ‘’, sagte Papa. 25 Minuten später war die Polizei da und befragte uns. Später erzählte uns einer der Polizisten, dass in Frankreich schon mal ein Gemälde gestohlen wurde, aber dieser Dieb wurde erwischt. Er hatte auch schon mehrere andere Sachen gestohlen. Vielleicht wurde auch unser Schatz vom selben Dieb bei uns versteckt.