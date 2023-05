Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Dame... Ariane Willi, Luzern, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. An einem sonnigen Tag wollte die Familie Santos einen kleinen Ausflug machen wann sind wir endlich da? Lorena konnte es kaum erwarten endlich anzukommen. Larissa, Lorenas Schwester freute sich gar nicht, denn sie wollte lieber mit ihren Freundinnen zuhause chillen. Larissa war das komplette Gegenteil ihrer Schwester. Sie hing die ganze Zeit an ihrem Handy und sie schminkte sich immer. Kurz, sie wollte einfach nur cool sein. Christina, die Mutter von den zwei Schwestern sagte Wollen wir eine kleine Pause machen, ich habe Proviant dabei? Von mir aus, ihr könnt ja essen, aber ich muss auf mein Gewicht schauen. Sie stiegen aus und setzten sich auf einen Baumstamm. Nach einer Viertelstunde wollten sie sich wieder auf den Weg machen, nur das der Motor vom Auto nicht mehr an ging. Der Vater stieg aus dem Auto, rannte zum vorderen Teil des Autos, öffnete die Motorhaube und stellte fest das der Motor überhitzt war. Er ging wieder ins Auto und setzte sich mit einem lauten Seufzen hin. Nach einer Weile sagte Lorena Ist doch nicht so schlimm, wir haben ja die Zelte dabei, dann schlafen wir einfach draussen und sehen Morgen weiter Warum bist du eigentlich immer so motiviert, und nur so nebenbei ich werde sicher nicht draussen schlafen da hat es ja Insekten, Lieber schlafe ich im Auto. Als die Familie die Zelte aufgestellt hatten sagte Lorena ihren Eltern gute Nacht und ging in ihr Zelt. Sie lag auf ihrer gut gepumpten Luftmatratze und schaute auf die Decke des Zeltes. Draussen konnte man das Zirpen der Grillen hören, und damit schlief Lorena ein. Mitten in meinem Traum hörte ich einen Schrei. Ich stieg schnell aus meinem Schlafsack und stolperte aus meinem Zelt. Auf der Wiese stand Lorenas Mutter, sie stand neben Sack mit dem Proviant ich…ich hatte den Sack neben dem Zelt hingestellt und er war gut verschlossen. was ist den passiert? fragte die Schwester verschlafen das siehst du doch!!!! Denn der Sack war völlig zerrissen, die Box mit dem Brot hatte Bissspuren und der Korb mit den ehemaligen Himbeeren war voll versabbert. Was sollen wir denn jetzt machen, wir sind irgendwo im nirgendwo und wir haben kein Proviant! Der Vater überlegte und sagte dann Also ich schlage vor, dass wir jetzt alle in den Wald gehen, um etwas zum Essen zu suchen. Die Familie machte sich auf den Weg in den Wald. Sie liefen und liefen und liefen bis sie an einem Strauch mit seltsamen blauen Beeren stehen blieben. ach, wie süss, die sehen ja aus wie Mini-Blaubeeren, ich probiere gleich mal eine. Die Eltern wollten sie daran hindern, aber es war zu spät, sie pflückte eine Beere, steckte sie in den Mund und zerbiss sie. Gerade in diesem Moment ertönte ein lautes Grollen. was war das? quiekte Larissa oh nein, bewege dich nicht, komm langsam zu uns rüber! Die Schwester spürte ein warmer Hauch in ihrem Nacken. Sie drehte sich langsam um und als sie in die Augen eines Riesen Bären schaute gefror ihr das Blut in ihren Adern. Sie stolperte nach hinten als der Bär noch einmal grollte rannte die Familie…

Als die Mutter in der Ferne eine Hütte sah rannte sie noch schneller. Als sie die Tür hinter sich zugezogen hatten stand eine Dame vor ihnen. Was führt euch zu mir fragte sie. Wir…wir werden von einem Bären verfolgt stotterte Lorena aha, dann folgt mir. Sie führte sie wieder zurück zum Auto, schnippte und schon war das Auto repariert. Sie winkte, drehte sich um und schon war sie verschwunden…