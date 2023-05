Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Insel Anja Schöpfer, Escholzmatt, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Meine Freunde Anna, Felix Lukas und ich sind mit einem Boot auf eine kleine Insel gefahren. Die Insel hatte 10 Einwohner. Als wir angekommen sind sahen wir die Insel erst mal an. Auf einmal sah meine beste Freundin Anna einen geheimnisvollen Brief. Auf diesem Brief war die Karte von dieser Insel, wo ein rotes Kreuzchen eingezeichnet war. Wir standen geschockt alle um Anna und diesen Brief herum. Wir wollten dieser Mission nachgehen und wissen ob hier irgendwo ein Schatz versteckt ist. Als wir fertig waren um die Insel anzusehen sahen wir erstmal den Brief genau an, damit wir den Schatz finden können. Alle waren sehr aufgeregt und Motiviert diesen Schatz zu finden. Wir liefen erst mal um die ganze Insel. Als wir auf dem Weg waren um den Schatz zu suchen, sahen wir plötzlich eine Tafel wo draufstand, ,,Achtung Gefahr’’. Warum dürfen wir denn hier nicht weiter’’ frage Felix. Wir zuckten die Schulter. Wir gingen trotzdem weiter. Nachdem wir etwa 5 Minuten gelaufen sind, sahen wir eine Mysteriöse Box. Diese Box war dennoch gerade am Strand, als auf einmal ein Skorpion auf uns zu kam und plötzlich Lukas gestochen hat. Zum Glück haben wir Pflaster und Salben dabei, dennoch muss Lukas zum Arzt gehen, sobald wir wieder zurück sind. ,,Ist etwa Gold oder Geld in dieser Box?’’ fragte Felix. Nach etwa 3 Minuten öffnen der Box war nochmals eine Karte dieser Insel drinnen. Müssen wir denn jetzt auch noch dort hin? ‘’ fragt Anna. Das sollte doch etwa 3 Minuten von hier entfernt sein, Antwortete ich. Schnell gingen wir an diese Stelle wo wieder so eine Box war. Einen kurzen Blick auf das Handy und plötzlich war es schon 18.00 und wir sollten um 19.00 Zuhause sein. Empfang hatten wir Natürlich auch nicht mit einem Handy. Denn sonst machen unsere Eltern sich sorgen. Hoffentlich ist in dieser Kiste nicht schon wieder ein Brief. Denn wir müssen schnellst möglich nachhause gehen. Als Lukas die Box geöffnet hat war natürlich wieder ein Brief drinnen, der uns bis zum Hafen führe wo unser Schiff auf uns wartete. Wir mussten unbedingt nach Hause, aber unser Plan war morgen wieder hierher zu fahren. Doch bevor wir ins Schiff gingen, sah Felix schon wieder diese Mysteriöse Box. Doch was ist denn jetzt drin? ,, Hmmm’’ Summte Felix. Als wir sie geöffnet haben stand in dieser Box ,,Achtung Gefahr’’ In dieser Box war ganz viel Gold drin, dass wir gerade mitnahmen. Das stand schon vorher auf dem Schild. Nun gingen wir nachhause. Doch auf dem Nachhause Weg kam auch noch einen Sturm. Die Wellen wurden immer wie höher. Das Boot war kurz davor zu kippen. Nun hat das Wetter nachgelassen und wir sind gut Zuhause angekommen. Bis ich morgens in meinem Bett aufgestanden bin und gemerkt habe, dass das alles ein Traum war.