Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Muschel Samira Gwerder, Ibach, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch alles der Reihe nach.

Ich heisse Alena, bin 12 Jahre alt und wir sind etwa vor zwei Monaten hier an die Nordküste Deutschlands gezogen. Wir, das heisst ich, mein Vater und meine Mutter. Wir waren hierher gezogen, weil Oma nicht mehr alleine wohnen konnte. Meine Oma hatte ich immer schon sehr gern, von ihr hatte ich meine Lieblingskette, eine Muschelkette bekommen.

Vor etwa drei Wochen war ich im Keller und entdeckte einen Schrank, ich öffnete ihn und um mich herum wirbelten tausende goldene Glitzersteinchen. Ich schloss die Augen. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich ganz weit weg war. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich im Meer und als ich nach unten sah, waren meine Beine verschwunden. Ich hatte einen knallgelben Fischschwanz. Ich war irgendwie in einem Unterwasser-Königreich. Ich sah viele andere Meerjungfrauen. Sie kamen auf mich zu und fragten: „Wie heisst du? Und woher kommst du?“ Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, doch plötzlich kam eine besonders schöne Meerjungfrau auf mich zu geschwommen. Sie hatte eine goldene Krone auf dem Kopf: „Hallo, wie heisst du? Und woher kommst du?“ „Ich bin Alena, bin 12 Jahre alt und ich wurde von einem Schrank hierher gezaubert. Und wer seid ihr?“ „Ich bin Luna, die Meereskönigin, wir werden gerade von Charlotte, einer bösen Meeresbewohnerin, angegriffen und wir haben keine Chance gegen sie.» Doch erst jetzt fiel ihr die Muschelkette auf, die ich trug. „Ich habe eine Idee!“, sagte Luna, „wir könnten alle zusammen unsere Kräfte gegen Charlotte richten. Das geht aber nur mit der Muschel.“ Als wir am Reden waren, näherten sich tausende von Monstern und mittendrin sah ich eine alte und unheimliche Meerjungfrau. Sie hatte einen schwarzen Fischschwanz. Sie näherten sich mit lautem Getose. „Es geht los“, rief Luna, „alle Kräfte auf die Muschel!» Die Muschel begann zu leuchten. Ich richtete meine Hand auf die Muschel. Plötzlich fingen die Monster an zu schrumpfen. Charlotte rief: «Hört auf!“ Als die Monster etwa so klein waren wie Sandkörner, lösten sie sich im Nichts auf.

Charlotte wurde von ein paar Meerjungfrauen in das Unterwassergefängnis gebracht. „Ende gut, alles gut!“, rief Luna. Doch um mich herum wirbelten wieder tausende Glitzersteinchen. Luna rief noch: „Du bist hier immer Willkommen!“ Und schon stand ich wieder vor dem alten Schrank. Ich ging nach oben in die Küche, um mir ein Glas Wasser zu holen. Meine Mutter fragte: „Wo warst du so lange?“ Meine Oma kam in die Küche und flüsterte geheimnisvoll: „Das Meer ist voller Geheimnisse, nicht wahr Alena?!»