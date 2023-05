Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Scheune Svea Lehmann, Malters, 6. Primar

(chm)

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Ich und meine Freunde (Lina, Niklas und Tom) hatten Schulferien. Wir trafen uns jeden Tag und spielten Spiele und hatten Spass. Wir wollten schon seit wir klein waren einmal in der alten Scheune meines verstorbenen Grossvaters übernachten. Wir nahmen uns vor, heute Abend in der Scheune zu übernachten. Alle rannten nach Hause, um ihre Sachen zu hole. Ich hatte den kürzesten Weg, denn ich wohnte gleich nebenan. «Meine Eltern sagten, dass wir bei ihnen das Essen holen können», erzählte ich den anderen, als sie wieder da waren. «Kommt, machen wir es uns in der Scheune gemütlich», rief Tom der schon in die Scheune gerannt war. Als wir es uns im hintersten Ecken der Scheune gemütlich gemacht hatten, holten wir das Essen aus dem Haus und assen gemütlich im Heu. Als wir fertig mit dem Essen waren, schliefen wir auch schon bald ein. Plötzlich hörte ich ein Rascheln. Ich weckte die andern und wir versteckten uns hinter dem Heu. Zwei Männer schlichen mit Taschenlampen auf dem Grundstück herum. «Was machen die hier?», fragte Lina mit zitternder Stimme. Niklas zuckt mit den Schultern. Die Männer wühlten im Heu herum und fanden schliesslich das, was sie wollten. Sie trugen einen grossen Sack aus der Scheune heraus. «Kommt, die schnappen wir uns!» rief Tom. Wie rannten Tom hinterher. Das war aber gar nicht so einfach, denn Tom war der schnellste von allen. Niklas rief: «Bleiben sie stehen. wir haben euch erkannt.» Die zwei Männer blieben wirklich stehen. Alle waren überrascht, dass die zwei einfach stehen geblieben sind. «Was wollt ihr von uns?», fragte der Einte. Ich war mutig und sagte zu den beiden: «Was wir von euch wollen? Natürlich den Sack, den ihr aus der Scheune meines verstobenen Grossvaters gestohlen habt!» Die zwei Männer stotterten. Der eine Mann sagte schliesslich: «Dein Grossvater hat uns zuerst den Sack mit dem Geld gestohlen!» Wir waren allen baff und sagten im Chor «GELD?!». Anschliessend sagte ich: «Das kann nicht sein. Mein Grossvater hat mir einmal gesagt, dass er an einer Topmodelshow mit gemacht hatte und sogar gewonnen hatte. Er sagte auch noch, dass er der älteste war, und dass noch es zwei jüngere Kandidaten gab, die auf den zweiten und dritten Platz kamen». Ich musste eine kurze Verschnaufpause machen. Dann erzählte ich weiter, dass er sehr viel Geld gewonnen hatte. Die zwei jungen Kandidaten waren seitdem hinter meinem Grossvater her, weil sie das Geld nicht gewonnen hatten und weil sie es unfair fanden, dass so ein alter Mann noch mitmachen durfte. «Doch mein Grossvater war schlau», sagte ich. «Denn er hatte das Geld gut versteckt. Doch er wollte mir nie sagen wo.» Jetzt ging mir ein Licht auf. Daraufhin sagte Niklas: «Das ist ja jetzt mal sicher klar wem das Geld gehört, oder Freunde?» Lina sagte mutig: «Entweder geben sie uns jetzt den Sack, oder ich rufe die Polizei» und wedelte dabei mit ihrem neuen Handy. Die Männer überlegten. Dann sagten sie: «Na gut, wir geben euch denn Sack mit dem Geld unter einer Bedingung. Ihr ruft nicht die Polizei!» Wir nickten alle und bekamen daraufhin den Sack. Die zwei Männer liefen weg und Tom sagte: «Die sind wir los!» Lina war sich nicht so sicher, aber ist jetzt auch egal. Aus dem Geld renovierten wir die Scheune und haben jetzt eine super Chillscheune. Ab jetzt übernachteten wir jeden Tag dort und wir mussten nicht Angst haben, dass wieder jemand unser Geld klaut. Denn wir haben kein Geld mehr, aber wir sind endlos glücklich!