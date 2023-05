Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Uhr Elisa Steigerwald, Luzern, 6. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie gab mir einen Brief und sagte: „Das bringt dich zu deinen Schwestern.“ Obwohl ich nicht wusste, was sie meinte, geschweige denn wer meine Schwestern waren. Ich hatte nur eine Schwester. Trotzdem dankte ich ihr.

Ich ging mit dem Brief in der Hand nachhause. Dort öffnete ich ihn. Ein kleines goldenes Metallteil war darin. Ich wusste nicht, was es war, und legte es auf meinen Schreibtisch. Plötzlich fing es an zu vibrieren. Es flog aus meinem Zimmer bis zur Grossen Standuhr, die mein Grossvater gebaut hatte und blieb vor einer Vertiefung im Holz stehen. Ich drückte es in die Vertiefung und es passte perfekt. Sobald das Metallteil das Holz berührte fingen im inneren der Uhr die Laufwerke zu arbeiten an. Meine Schwester Cloe tauchte neben mir auf. „Was ist das“ fragte sie. „Keine Ahnung“ Antwortete Ich verwirrt.

Es öffnete sich knarzend die Uhr. Wir waren neugierig und gingen hindurch. Die geheimnisvolle Tür lag hinter uns. Wir standen im Schnee. „Komm weiter“ Sagte Cloe. „Nein wir gehen zurück“ schrie ich ihr zu, denn sie war weitergegangen. Es brachte nichts. Sie tat so als würde sie mich nicht hören. Irgendwie fand ich es nicht schlimm, denn es interessierte mich, was das hier zu bedeuten hatte. Ich stapfte hinterher.

Nach einer Weile keuchte Ich „Mama und Papa vermissen uns bestimmt schon!“ Sie ignorierte mich. Minuten verstrichen, dann sagte sie „Schau.“ Und zeigte in eine Richtung. Sie hatte recht. In der ferne glitzerte etwas. Wir sprangen darauf zu bis zu einer Skulptur. Sie sah Lebensecht aus. Es war ein Mädchen und es schien als wäre sie aus Eis. Ich berührte sie und zuckte zusammen, denn sie erwachte zum Leben. „Hi. Ahm wo bin ich hier? Oh Nein, welches Jahr haben wir?“ Fragte das Mädchen. „Keine Ahnung wo wir sind, aber es ist das Jahr 2023“Antwortete Cloe. „Was ich bin, hier Jetz schon 10 Jahre!“ Sagte sie erstaunt. „Naja eigentlich ist es schon 2024. morgen ist Silvester.“ Erklärte Cloe. „Dann müssen wir los!“ antwortete sie gestresst.

Schnell!“ Sie ging drei Schritte in eine Richtung. Dann klopfte sie auf den Boden, in dem sich ein Loch öffnete. Sie sprang rein. „Die ist verrückt!“ Sagte ich. Mir ging das alles zu schnell. Cloe Sprang hinterher. Ich nahm meinen Mut zusammen und sprang auch. Ich landete im Sand. Cloe und das Mädchen neben mir. Das Mädchen sprang auf und ging zügig weiter. Wir folgten ihr. Es war überall Wüstensand. Plötzlich fingen wir an zu sinken immer tiefer und tiefer. „Lasst euch einfach fallen“ rief das Mädchen. Dort unten werden wir Clara treffen.“ Wir landeten sanft auf Erdigem Boden. „Wer ist Klara?“ Fragte Cloe. „Klara ist unsere Schwester. Wir sind hier in einer anderen Dimension.“ Wir hörten ein Knarzten und kuckten nach oben. Dort hing in dornen eingewickelt ein Mädchen. Das Eis Mädchen nahm einen Stock und zerstörte die Dornen. Clara fiel auf den Boden. „Danke Mara“

„Wer ist Mara?“ fragte ich „Ich bin Mara.“ sagte das Eis Mädchen. „Nun auf Nachhause!“ sagte Clara „OK“ sagten wir im Chor. „Aber wie?“ fragte Cloe. „Lass das unsere Sorge sein“ Sagte Clara. Wir gingen zu einem hohen Baum. Sie trat dagegen und es entstand eine Treppe. Wir liefen die Treppe hoch und waren in der Wüste. Aber wir stiegen weiter bis wir wieder im Schnee ankamen. Kurz darauf sahen wir unsere Uhr. Als wir durchgingen Waren wir zuhause. Es war aber so als würden Clara und Mara schon immer hier wohnen. Sie hatten eigene Zimmer und Klamotten. Nach einer Woche fing die Uhr wieder an zu vibrieren…