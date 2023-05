Klub der jungen Geschichten Die geheimnisvolle Zauberwelt Nathalie Lustenberger, Ufhusen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Also öffnete ich ihn mit einem mulmigen Gefühl. Wow!!! Was ist das? Plötzlich sah ich einen Zettel neben diesem komischen Ding. Ich öffnete ihn und las ihn mehrmals durch. Darin stand: Hallo Tochter von Ella. Deine Mutter, also Ella wurde von deiner Grossmutter gerufen. Deine Aufgabe ist es, deine Mutter und deine Grossmutter zu finden, also steige in das Portal und hilf ihnen das Heilmittel zu besorgen. Du wirst Hilfe von Wesen haben, aber Achtung! Es sind nicht alles gute Wesen. Nun geh, es bleibt nicht viel Zeit. Nach kurzem Überlegen entschloss ich mich hinein zu steigen. Wusch machte es und ich war in einer ganz anderen Welt voller Magie. Ich war völlig überwältigt von diesem Ort, dass ich nicht merkte, dass ich Besuch bekam. Plötzlich stand ein kleines süsses Wesen neben mir. Es sah aus wie ein Mensch, hatte aber Flügel und wunderschöne lange Haare. Ich sah es verwundert an und meinte: “ Was bist du?” Es schien es nicht gehört zu haben also versuchte ich es noch einmal: “ Was bist du?” Es antwortete mit leiser Stimme: “ Ich bin die Waldfee Elfie. Du musst Lou sein. Deine Mutter war vor kurzem auch hier und hat mir einen Hinweis für dich da gelassen. Hör jetzt gut zu und versuche dir alles zu merken: Du wirst auf andere Wesen treffen. Du hast vielleicht Angst und gleichzeitig Neugierde aber du musst immer deinem Herzen folgen um den richtigen Weg zu finden. Den ersten Weg werde ich dir verraten: Suche drei alte Eichen nebeneinander und folge dem Weg. Viel Glück.” Ich wollte sie noch fragen: “ Aber was soll ich denn bei meiner Mama?” Doch da war sie schon weg. Also machte ich mich auf die Suche nach drei alten Eichen... Plötzlich hörte ich hinter mir ein leises Knacken. Ich drehte mich um und erschrak so doll, dass ich fast umkippte vor Angst. Vor mir stand ein Tiger und brüllte laut. Doch dann sprach er mit sanfter Stimme auf mich ein. Er sagte: “ Oh, hallo. Du musst Lou sein, ich kenne eine Abkürzung. Kommst du mit?” “Nein, ausgeschlossen!” Ich liess ihn einfach stehen und ging weiter und plötzlich fand ich drei grosse Eichen. Ich suchte rundherum nach irgendeinem Hinweis bis ich einen Knopf fand, ich drückte ihn hinein und schoss in die Höhe. Ich landete auf einer der Eichen und es schien als hätte mich ein Vogel bereits erwartet. Er zwitscherte und warf mir einen Zettel in die Hand. Ich las: Bravo, du hast dich nicht ablenken lassen und bist bis hier hin gekommen. Das ist dein letztes Rätsel dass du lösen musst, dann hast du es geschafft. Gehe den Weg entlang weiter bis du zu einem Wasserfall kommst. Hier siehst du drei Blumen. Nimm die Lieblingsblume von deiner Mutter mit und renne so schnell es geht zum Baumhaus, das daneben steht. Dort rufst du: “ Eins, zwei, drei ich bin daheim.” Du wirst sehen was passiert... Also kletterte ich den Baum hinunter und ging den Weg entlang weiter... Plötzlich hörte ich von weitem ein Wasserplätschern. Ich rannte in die Richtung aus der das Geräusch kam. Als ich da war, sah ich die Blumen gleich. Es war gar nicht schwer, welche Blume die Lieblingsblume von meiner Mutter war. Zu Hause haben wir nämlich nur solche. Ich rannte so schnell es geht zum Baumhaus und rief: “ Eins, zwei, drei ich bin daheim.” Eine Tür ging auf und meine Mutter breitete die Arme aus. Sie sagte nur: “ Geschafft.”