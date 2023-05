Klub der jungen Geschichten Die Geschichte der Opernsängerin Angelina Emmenegger, Buttisholz, 1. Oberstufe

(chm)

»Ich warf einer Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.»

Die Frau fing an ein Lied zu singen. Ihre Stimme klang wunderschön, sie klang wie von einer Opernsängerin. Ich war ganz überrascht und sah die Frau an. Ich war berührt, hatte Tränen in den Augen und bekam Gänsehaut. Die Frau hatte schmutzige Kleider, sah ungepflegt aus aber ich sah ihre schönen Augen, hörte die schöne Stimme und verliebte mich direkt in die Frau.

Als das Lied fertig war, sprach ich die Frau an. «Wo haben sie so schön singen gelernt?» Die Frau antwortete: «Ich war Sängerin in einer Oper, dann verlor ich leider meinen Job und lebe nun auf der Strasse.» «Haben sie Hunger, ich würde sie gerne zum Essen einladen?», sagte ich ganz spontan.

Die Frau sah mich ganz erstaunt an, sagte dass sie sehr hungrig sei und gerne mitkommen würde! Als wir im Restaurant sassen erzählte sie ihre Geschichte.

Sie lebte in einer schönen Wohnung, verlor ihren Job als Opernsängerin, wurde dann noch schwer krank und fand leider keinen neuen Job mehr. Deshalb lebt sie jetzt auf der Strasse, fühlt sich dabei traurig und schlecht.

Sie tat mir sehr leid und ich sagte zu ihr: «Ich kenne den Direktor vom Opernhaus in der Stadt. «Ich könnte ihn fragen ob er für sie einen neuen Job hat?!» «Ja wirklich, das wäre ja super, vielen Dank», sagte sie ganz strahlend.

Ich machte ihr einen Vorschlag, dass wir uns morgen wieder am selben Ort treffen könnten. Sie war glücklich und verabschiedete sich. Am nächsten Tag trafen wir uns wieder und ich sagte, mein Kollege habe einen Job für sie in der Oper!

»Warum machen sie das alles für mich?», fragte die Frau und schaute mich fragend an. Ich nahm ihre Hand, schaute ihr in die Augen und sagte ihr: «Sie sind eine tolle Frau und habe mich im ersten Augenblick in sie verliebt!» Sie schaut mich auch an und sagt: «Mir geht es genauso!», lächelte die Frau. Wir umarmten uns und ich sagte zu ihr: «Es wird alles gut!»