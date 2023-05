Klub der jungen Geschichten Die gestohlenen Monalisa Lena Lüthold, Alpnach, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn die Männer hatten uns entdeckt und wir rannten so schnell wir konnten. Doch was! Da ist eine Treppe. »Pass auf Fine!», hörte ich Sara nur noch schreien. Plötzlich war alles schwarz. Ich war wie weg. In einer anderen Welt…» Bist du schon aufgewacht?», flüsterte Sara.» Ja, was ist passiert?», fragte ich. Da bemerkte ich dass wir im Krankenhaus waren und das mein Fuss höllisch schmerzte. « Wir sind gestürzt, im Louvre. Wir verbringen doch hier in Paris unsere Sommerferien. Weisst du noch?», erzählte mir Sara. Ich erinnerte mich. Wir hatten die Monalisa besichtigt und wollten dann zurück zum Shop laufen. Dann haben wir uns verlaufen und kamen an diese Tür mit den Männerstimmen. « Ja, wir hatten diese Männerstimmen gehört», stellte ich fest. »Genau hast du da etwas verstanden?», fragte mich Sara. Plötzlich prallten mir so viele Informationen in den Kopf. Doch ich konnte mir nur eine merken.» Sie haben die Monalisa gestohlen und ausgetauscht. », flüsterte ich. Meine Hände waren kalt, denn die Temperatur des Zimmers im Krankenhaus war bestimmt etwa 10 C°. Also steckte ich meine Hände in die Trainerjacke. Ich spürte plötzlich etwas Seltsames und zog es heraus. Es war ein zerknitterter Papierstreifen, der mir bekannt vorkam. «Was ist das? «, fragte mich Sara. Es war der Papierstreifen, den ich im Louvre bei der Tür mit den Männern gefunden habe. Ich drückte ihr den Papierstreifen in die Hand. Sie schaute ihn neugierig an und las mir was vor:» Übergabe Monalisa Dienstag 15:30 Uhr im Park Champ de Mars (bei der grossen Eiche)». Die Diebe wollen die Monalisa wirklich verkaufen und natürlich wussten wir genau, wo die grosse Eiche im Park Champ de Mars ist. Morgen mussten wir unbedingt da hin gehen und die Diebe auf frischer Tat ertappen. Wir wussten das die Diebe gefährlich sind, aber die Monalisa konnten wir nicht im Stich lassen. Am nächsten Tag brachen wir um 15:00 Uhr in den Park auf. Mein Fuss schmerzte wie die Hölle und ich war mir sicher, dass das den ganzen Tag so sein wird. Im Park fielen uns schon bald 4 Männer mit Sonnenbrille, schwarzem Cap und dunkeln Kleider auf. Ausserdem hatte einer von ihnen einen riesiegen Sack, den er supergut bewachte. Wir verfolgten sie und wie der Zufall kam, liefen sie zu der grossen Eiche. Ich zog mein Handy hervor und filmte alles heimlich. Der anonyme Kunde kam und ich konnte sein Gesicht genau filmen. Doch plötzlich berührte uns jemand und vor Furcht gaben wir einen lauten Schrei von uns. Dann sprühte uns diese Person etwas ins Gesicht und wir schliefen ein. Als wir beide wieder aufwachten waren, wirr in einem dunklen Raum. Wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Ich hörte nur Stimmen die aufgeregt flüsterten: «Qu ést-ce qu’on va faire de ces gosses ?» Es waren die Männer die uns im Louvre verfolgt hatten und auch diese bei der Übergabe. Als sie weg waren, zog Sara ein Dietrich aus ihrer Hosentasche. Woher sie das hatte, wusste ich auch nicht. Sie befreite uns schnell und wir rannten ins Hotel. Noch am gleichen Tag gingen wir zur Polizei und ich zeigte ihnen mein Video. Das Problem war, dass die Polizisten nicht sehr gut Deutsch konnten, doch ich glaubte sie haben uns gelobt.