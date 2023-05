Klub der jungen Geschichten Die goldene Banane Nils Arnet, Kriens, 6. Primar

(chm)

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann, leider zu sicher», schluchzte Seiatus, strich sich das Blut aus seinen aufgeplatzten Lippen und kippte um... Seiatus wachte an einem schönen Frühlingsmorgen in seinem Schlafturm auf, zog seine goldene Rüstung auf, wusch sich sein braungebranntes Gesicht und machte sich auf den Weg zur Wache. Seiatus war ein muskulöser Mann und ein Beschützer des Bananentrésor. Als er dort ankam, erwartete ihn der General mit ernster Miene, seine pechschwarzen, langen Haare wehten im Wind. Er befahl seine Leute auf ihre Positionen, da sich ein merkwürdiges, in Tücher eingehülltes Wesen, der mit dem mit dem Kopf auf den Boden gerichtet auf sie zu kam. Plötzlich schnellte er mit seinem Gesicht nach oben und es bot sich ein schrecklicher Anblick: ein im ganzen Gesicht behaarter Mungulu (Anführer der Affenbande Banakoke) einen Revolver und drückte ihn dem Anführer an die Stirn. Er drohte ihnen damit, dass er den General erschiessen wird wenn er die goldene Banane nicht bekommt! Yori war 1606 auf die Welt gekommen und mit einer Zeitmaschine hierher ins 18. Jarhundert gebracht worden. Er ist jetzt 17 Jahre alt und mit seinem Wils Freund Yamato (ebenfalls 17) auf Pilgerreise (ein alter Brauch der Samurai im 16. Jh.) in Kyoto, als sie plötzlich ein aufgebrachter Bote empfing und ihnen mitteilte, dass sie so schnell wie möglich nach Nano eine stadt im süden Japans kommen sollten. Als sie nach einer sechs Tage langen Reise in Nano ankammen, erwartete sie schon ein verzweifelter, Blutverschmierter Seiatus, er war vam Kampf gezeichnet und neben ihm lag der scheinbar Tote General. Die Tresortür war offen und die Banane weg! «Was zum Budda ist hier passiert!» rief Yori aufgebracht und entsetzt. «Die Verteidigung wurde von einem bewaffnetem Mungulu durchbrochen.» erklärte Seiatus. Wir waren uns so sicher, das nichts schiefgehen kann, leider zu sicher.» schluchtzte Seiatus, strich sich das Blut aus seinen aufgeplatzten Lippen und kippte um. Diesmal wachte Seiatus nicht wieder an einem schönen Frühlingsmorgen auf, sondern bleibt liegen. Yori und Yamato waren völlig aus dem «Haus» und probierten, die verletzten Wächter zu heilen. Sie konnten nur fünf retten, darunter Seiatus und sumuglu, der Anführer, bei dem sie am wenigsten Hoffnung hatten. Er war am Kopf verletzt. Als Seiatus bei Regenfall in einer zerstörten Umgebung aufwachte, wurde ihm klar, wie viel Glück er hatte, allerdings auch, dass sie gegen den Mungulu harte Verluste kassiert haben, darunter viele Wachen und die goldene Banane. Er dachte nach und kam zu einem Entschluss. Immoment mussten sie jetzt nur den Mungulu mit der Banane finden. Nun trommelte er mit Yari und Yamato ein paar Leute zusammen und sie brachen auf. Sie suchten den Mungulu Tag und Nacht, doch fanden nichts bis sie in Agasuro ankammen, dort sahen sie den Mungulu in der kleinen Bergstadt, bei einer Berghöle meditieren. Dann ging alles ganz schnell. Sie stürtzten sich auf den Mungulu doch wie sie nicht wussten war er vorbereit, er gab dem ersten einer gesprungenen Seit wärtstritt, der ging daraufhin Luftrangend zu Boden. Der Mungulu lachte hämisch und überrannte alle restlichen Wachen, als wären sie Ameisen. Doch dann waren da nur noch Seiatus und der Mungulu: sie lieferten einen ausgeglichenen Kampf, bis Seiatus zu dem entscheiden Schlag ausholte und den Mungulu k.o. schlug. Er schnappte sich die Banane und verschwand im Unterholtz. Er ging glücklich und erleichtert nach Hause. Er legte die Banane in den Trésor zurück und ging erstmal schlafen, am nächsten morgen ging er zu Yamato und Yori die abgeholt wurden, weil sie von Mungulus Kompliezen überwältigt worden sind. Allerdings kam die Hilfe frühe genug und sie wurden Gerettet. Am Wachposten wurden sie zuletzt gesehen, weil sie die Goldene Banane in ein anderes Land brachten, wo sie sicher ist. Sie können euch jetzt nicht verraten wo weil wer weiss vielleicht gibt es unter den Leser ja ein Mungulu.