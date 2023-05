Klub der jungen Geschichten Die goldene Geschichte Andreas Imhof, Udligenswil, 6. Klasse

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank und öffnete ihn. In dem Schrank befand sich ein Gang der irgendwo hinführte. Ich überlegte, ob ich den Gang betreten soll. Ich entschied mich doch zu gehen, also ging ich in den Gang. Ich lief gerade aus. Plötzlich hörte ich etwas und schaute mich um. Ich drehte mich um und sah, dass die Tür des Schranks zu ging. Ich bekam Angst und es wurde dunkel. Also nahm ich die Taschenlampe nach vorne und schalte sie an. Ich erschrak. Ich sah einen Totenkopf vor mir an der Wand und drei Gänge. Ich überlegte in welchen Gang ich gehen sollte. Ich dachte ich fange mit dem linken Gang an. Ich ging in den Gang und lief dem Gang nach. Plötzlich sah ich ein Licht, ein helles Licht. Ich lief ihm nach und was ich dann sah war der Wahnsinn: ein Haufen Gold. « Ah da unten liegt ja ein Schlüssel, mit dem komme ich vielleicht wieder raus! Die Frage ist nur, wie ich runter komme und wieder hinauf komme?» Plötzlich sah ich eine Leiter, mit welcher ich hinunter steigen konnte. Ich ging hinunter und nahm erst mal den Schüssel und dann packte ich noch etwas Gold ein. Auf einmal hörte ich etwas. «Leg das Gold wieder hin! Sonst bleibst du hier dein ganzes Leben!» «Okay ich packe es wieder aus.» Ich packte es aus und machte mich wieder auf den Rückweg. Ich schaute noch einmal, ob ich den Schlüssel noch hatte. Ich hatte den Schlüssel zum Glück noch!

Also ging ich jetzt auf dem Heimweg. Ah da ist ja das Tor, mit dem Schlüssel kann ich es aufmachen... Ich machte es auf und ging aus dem Gang und kam wieder in den Schrank und hinaus. Ich hoffte das meine Eltern sich keine Sorgen gemacht hatten. Ich ging wieder in mein Wohnzimmer. Meine Mutter fragte mich: «Wo warst du so lange?» «Ich war bei meinem Kollegen.» «Ah Okay was habt ihr gemacht?» «Wir haben Fangis gespielt und verstecken.»

Ende