Klub der jungen Geschichten Die goldene Tür Eleonora Peter, Schötz, 1. Sek ABa

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ignorierte meinen Fussball, den ich ausversehen durch das Kellerfenster gekickt hatte und weswegen ich in den Keller gegangen war, in dem es scheinbar spuken sollte. Das Licht vom Schrank zog mich magisch an und ohne darüber nachzudenken, lief ich auf den Schrank zu. Ich streckte meine Hand nach dem Türknauf aus und drehte ihn vorsichtig. Kaum hatte ich das getan, erlosch das Licht. Ich öffnete den Schrank und sah, dass es ein ganz normaler Schrank war.

Enttäuscht schloss ich die Tür und sofort fing es im Türspalt erneut an zu leuchten. Doch als ich den Schrank wieder öffnete, war es schonwieder weg.

Ich schloss den Schrank nochmals und das Licht erschien erneut. Da hatte ich eine Idee: Ich stieg in den Schrank und schloss die Tür von innen. Das Licht erstrahlte und blendete mich so sehr, dass ich mir die Hand vor die Augen halten musste. Nach ein paar Sekunden war das Licht weniger grell, weshalb ich vorsichtig meine Augen öffnete.

Was ich dann sah, verschlug mir den Atem.

Vor mir hatte sich aus dem Licht eine goldene, schimmernde Tür gebildet, die vorher noch nicht da war. Sie sah aus, als wäre sie aus Luft und Licht gestrickt – sie war wunderschön.

Ich war ganz still in der Angst, dass die Tür verschwände, würde ich etwas sagen oder irgendein Geräusch machen. Langsam öffnete ich die Tür, um zu sehen, was sich dahinter befand. Als sie offen war, bildete sich ein weisser Raum, der aussah, als bestünde er nur aus Wolken. In der Mitte des Raumes glitzerte etwas Goldiges. Ich atmete laut aus und bemerkte, dass ich bis jetzt die Luft angehalten hatte. Vorsichtig machte ich einen Schritt in den Raum, aber anstatt auf festen Boden zu treffen, glitt mein Fuss durch den wolkenartigen Boden und ich viel in die Tiefe.

Als ich meine Augen öffnete, lag ich in meinem Bett.

Es war alles nur ein Traum.

Später, am Nachmittag, als ich zum alten Fussballplatz ging, hatte ich meinen Traum bereits wieder vergessen. Unbesorgt spielte ich Fussball, bis ich den Ball ausversehen durch ein altes Kellerfenster schoss. Genervt, aber auch ein bisschen ängstlich, öffnete ich die Kellertür und stieg in den Keller hinab, in dem es angeblich spuken sollte.