Klub der jungen Geschichten Die grosse Farm Cyrill Betschart, Muotathal, 1. Real

(chm)

Ich warf dem Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihm lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Ich suchte ein Mann, der meine Farm übernahm. Ich bin Georg, ich bin 85 Jahre alt und habe eine grosse Farm mit 80 Kühen, 600 Schweinen, 40 Ziegen und 20 Hasen. Mein Vater Galgo hatte diese Farm schon früher im Besitz, er ist aber schon lange gestorben. Jetzt bin ich auch schon alt. Nun mache ich mich auf die Suche jemanden zu finden der meine Farm weiterführt. Ich ging in die Stadt und fragte etwa 50 Leute, ob sie Interesse haben, aber niemand interessierte sich für die Farm. Einige liefen einfach weiter oder hörten gar nicht hin. Als ich zu meinem Jeep lief, sah ich einen obdachlosen Mann am Strassenrand. Ich überlegte mir, ob ich ihn mal fragen sollte, ob er Lust dazu hätte, einen Job zu kriegen. Also fragte ich ihn und er war sehr glücklich und sagte ja natürlich. Er erzählte mir, dass er auch einmal eine Farm hatte aber ihm eines Tags alles weggenommen wurde, sein Land wurde zu Bauland und sein Bauernhof zu einem Block. Und er landete auf der Strasse, er hatte alles verloren. Der Mann sah sehr traurig aus, aber er freute sich sehr, dass er jetzt sein Leben neu aufbauen kann. Georg fragte den Obdachlosen, ob er auch einem Namen hätte, der Obdachlose sagte ja, er heisse Sam. Georg nahm Sam nachhause. Als sie im Aargau angekommen waren, zeigte Georg Sam die ganze Farm. Sam war begeistert von dem rieseigen Hof und der schönen Aussicht die vielen Maisfeldern und das schöne Gras. Als Georg seine 80 Kühe, 600 Schweine, 40 Ziegen und 20 Hasen gezeigt hat, gingen die beiden ins Haus und assen Abendessen. Als sie fertig gegessen hatten, zeigte Georg Sam sein Zimmer. Sam war begeistert von seinem weichen Bett. Am nächsten Morgen gingen Sam und Georg in den Stall. Georg zeigte Sam, wie man melkte. Und danach gab Sam den Kühen das Futter, Sam gefiel das sehr mit dem grossen Hürlimann und dem Futtermischwagen fahren zu dürfen. Nach dem Füttern der Kühe gingen sie zu den Ziegen und melkten sie auch noch. Danach liessen sie die Kühe und die Ziegen auf die Weide. Als sie den ganzen Stall gemacht haben, gingen sie Frühstücken. Nach dem Frühstücken fingen sie an zu Mähen, Sam durfte mit dem Hürlimann mähen, das machte Sam sehr Freude. Georg kam mit dem MF hinten nach und nahm das gemähte Heu zusammen. Als die beiden 9 Hektaren geheut hatten, machte sie eine Kaffeepause. Georg war sehr froh, dass er jetzt nicht mehr alles allein machen muss. «Dank dir Sam waren wir jetzt so schnell beim Heuen». «Und dank dir Georg muss ich jetzt nicht mehr auf der Strasse leben». Und so hoffen wir, dass die beiden noch lange zusammenarbeiten können und viele schöne Momente erleben auf der Farm.