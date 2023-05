Klub der jungen Geschichten Die grosse Mutprobe Dario Cascini, Schötz, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Den, 2 Minuten später hat uns der Hausmeister erwischt. Er sagte mit einer genervten Stimme runter vom Dach. Aber dies war Nichts neues, weil es uns das schon öfters passiert ist. Und der Schulleiter kannte uns auch schon sehr gut. Weil immer, wenn so etwas passiert, werden wir zum Direktor geschickt. Ich meine wir machten nichts Verbotenes aber die Lehrer waren anderer Meinung. Wir waren uns zu 100% sicher das alles gut laufen wird, weil wir uns alle auf Erik den oberschlauen verlassen haben. Den Brief an unsere Eltern den wir vom Direktor erhalten haben ist auch zum Alltag geworden. In zwischen Zeit unterschreiben wir die Briefe immer selbst, ich meine bis jetzt hat es immer funktioniert. Aber mehr zu uns später gehen wir noch einmal zu Anfang zurück, und wieso wir überhaupt auf diesem schule dache waren. Jedes Jahr gibt es eine grosse allgemeiner Mutprobe den Mann machen muss, um in unserer Gang zu bleiben. Und was soll ich sagen, dieses Jahr war es halt ein Dach zu besteigen. Unseren Eltern und Lehrer sagen wir das halt nicht, weil die, sonst denken wir wären krank im Kopf. Aber jetzt erklär ich euch noch, wie diese Gruppe entstanden ist. Es war vor ca. 8 Jahren als wir in der 2 Klasse und entschieden haben eine Freundschaft Gruppe zu bilden, ähnlich wie bei den Wilden Kerle. Ausser Fussball zu Spielen machten wir Mutproben. Das heisst jedes Jahr treffen wir uns, um eine Grosse zu machen. Die Probe stimmen wir untereinander ab und die wird dann gemacht. Wenn Jemand die Prüfung vergeigt oder sich nicht traut, wird aus der Gruppe geworfen. Bis Jetzt ist noch niemand von der Gruppe verstossen worden. Aber da wir die Probe heute nicht beenden konnten müssen wir sie nochmal machen.