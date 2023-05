Klub der jungen Geschichten Die grosse Überraschung Egli Elias, Sigigen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich war sehr geschockt, weil ich heute Nacht noch von diesem Licht geträumt habe, ich weiss nicht mehr was, aber ich habe geträumt, dass dort ein Schatz war. Das Licht schien auf den Boden, ich fragte mich, wieso es auf den Boden schien, es war wie ein heller Kreis unter meinen Füssen. Plötzlich ging der Kreis nach unten und ich war unter dem Keller in einem kalten und unheimlichen Raum, welcher drei Türen hatte. Eine Stimme fragte mich: Durch welche Tür willst du gehen, durch die linke, durch die mittlere oder durch die rechte? Wähle nicht die falsche Tür. Komisch, diese Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, dachte ich. Ich entschied mich für die rechte Tür, weil dort das Licht hin geschienen hatte. Die Tür ging auf. Ich hatte sehr Angst, ob ich doch die falsche Tür genommen hatte. Ich ging rein, die Tür hinter mir ist zu gefallen, ich habe mich sehr erschrocken und wollte wieder zurück gehen, aber die Tür ging nicht mehr auf. An der Wand stand: folge dem Licht, es liegt nie falsch! Aber ich konnte das Licht nirgends finden. Vor mir war eine Treppe, die nach oben ging. Ich ging die Treppe hoch, aber sie hörte nie auf und ich sah kein Ende, ich war immer noch verzweifelt, weil nirgends das Licht war. Plötzlich sah ich endlich das Ende der Treppe, wo das Licht war. Da war eine grosse weisse Tür. Ich dachte, sie ist verschlossen, aber ich probierte sie aufzumachen und es ging. Diesmal war es ein schöner Raum mit Fenster, wo ich raus sah. In dem Raum war ein grosser Tisch. Auf dem Tisch war ein Buch, in dem stand Happy Birthday. Ich hatte keine Ahnung, wieso es dort war. Ich habe es aufgemacht und es waren Fotos von mir drinnen. Genau als ich die erste Seite mit den Fotos anschaute, hörte ich Stimmen, die sagten: Happy Birthday Felix, du bist jetzt 14. Mir fiel es wieder ein, ich habe heute Geburtstag. Alle waren da: meine Mama, meinen Papa, meine Schwester, mein Gotti, mein Götti, meine Grossmutter und mein Grossvater. Ich würde sagen, diese Überraschung ist gelungen!

ENDE