Klub der jungen Geschichten Die grünen Augen und die blauen Sporen Riana Studer, Sarnen, 1. Kanti

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Der Schrank war vermodert und fing an zu schimmeln. Das Licht, das ich sah, leuchtete zwischen den zwei schweren Türen des Schrankes hindurch. Doch als ich näher an ihn herantrat, um durch den Spalt zu sehen, verschwand das Licht. Ganz vorsichtig öffnete ich den Schrank. Er quietschte leise und Staub rieselte zu Boden. Da sah ich es. Mein ganzer Körper zitterte und ich fiel nach hinten auf den Boden. Glasklare smaragdgrüne Augen starrten mich an. Als ich mich von dem Schreck erholt hatte, konnte ich den ganzen Inhalt des Schrankes sehen. Eine menschengrosse Porzellanpuppe mit langem türkisgrünem Haar und einem leicht geöffneten Mund schaute mir entgegen. Ihre Haut war schneeweiss. Das Licht, das aus dem Schrank drang, war das Kellerlicht, dass sich in ihren Augen gespiegelt hatte. Ich stand auf und machte die Schranktür wieder zu. Das war mir zu unheimlich. Wie zum Geier ist diese Puppe in unser Haus gekommen? Ich schlich nach oben in mein Zimmer und lag ins Bett. Ich hatte ein sehr mulmiges Gefühl.

Es waren Ferien und als ich am nächsten Morgen erwachte, war es bereits zehn Uhr. Kein Wunder, schliesslich konnte ich gestern eine Ewigkeit lang nicht einschlafen. Draussen war es neblig und man sah fast nichts. Ich dachte wieder an die Puppe und verspürte plötzlich den grossen Drang wieder in den Keller zu gehen, um die Puppe anzusehen. Ich stand auf und schlich ganz leise, damit mich niemand hörte, in den Keller. Als ich den Schrank öffnete stand die Puppe immer noch am gleichen Ort. Doch die linke Hand hatte sich ein bisschen bewegt und der Mund sah so aus, als würde sie lächeln. Ein sehr kaltes Lächeln. Als ich ein wenig zurückwich, stoss ich aus Versehen an einen alten Eimer, den wir manchmal zum Putzen brauchen. Im Eimer hatte es noch Wasser. Er kippte um und ein paar Wassertropfen spritzen auf die Puppe. Als ich zum Eimer sprang, um ihn aufzuheben, berührte ich kurz mit meinen Fingerspitzen die Puppe. Sie war nicht glatt und kalt wie erwartet, sondern seidenweich, als ob ein dünner Flaum auf ihr liegen würde. Ich stellte den Eimer auf und mit meinen nassen Händen berührte ich die Puppe noch einmal. Plötzlich, da wo ich die Puppe mit den Wasserhänden anfasste, sprossen wahnsinnig schnell kleine Pilze, die bläulich leuchteten. In diesem Moment passierte sehr viel gleichzeitig. Die Puppe fing an, sich langsam zu bewegen und da, wo ich die Puppe mit den Fingern gestreift hatte, wuchsen auch die gleichen bläulichen Pilze aus meiner Hand heraus. Sie wuchsen unglaublich schnell. Innerhalb von ein paar Sekunden waren sie so gross wie eine kleine Porzellantasse. Um die Pilze flogen winzige Sporen herum, die sich um mich verteilten. Überall wo sie meinen Körper berührten, wuchsen Pilze aus meinem Körper heraus. Ich wollte schreien, doch mein Kopf wurde immer leerer. Es fühlte sich an, als ob jemand meinen Verstand steuern würde. Mein Wille wurde genommen. Ich bewegte mich, obwohl ich das gar nicht wollte. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Ich war nur noch ein Zuschauer. Die Pilze kontrollierten mich komplett.

Langsam stolperte ich in Richtung des Schrankes. Als die Puppe mich erblickte, bewegte sie sich hinaus. Ich setzte mich in den Schrank und merkte, wie ich erstarrte. In diesem Augenblick schloss die Puppe der Schrank von aussen zu. Ich wurde zu einer leeren Hülle.