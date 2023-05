Klub der jungen Geschichten Die gute Tat Elina Michel, Rickenbach, 6. Primar

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Als die Frau zu mir hochschaute, sah ich in ihre braunen Augen. Sie wirkte traurig. Mit einem Lächeln bedankte sie sich. An diesem Mittwochnachmittag war ich in Luzern unterwegs. Endlich konnte ich mit meiner Freundin wieder mal shoppen gehen, wir liessen es uns gut gehen. Am Mittag gingen wir in den Mc Donald’s. Ich nahm die 20er Chicken Nuggets und meine Freundin Lotta nahm den Big Mac. Zum Dessert gingen wir in den Dunkin’Donuts. Wir holten uns zwei Eis Cafés und zwei grosse leckere Donuts. Danach ging die Shoppingtour weiter. Die Zeit verging so schnell und draussen wurde es dunkel. Die Läden schlossen langsam. Wir schlenderten noch ein wenig durch die Altstadt. Auf dem Weg zum Bahnhof begegneten uns zwei angetrunkene Jugendliche. Auf den ersten Blick sah man, dass sie uns provozieren wollten. Wir bekamen es mit der Angst zu tun. Also liessen wir uns nicht auf sie ein und ignorierten sie. Wir liefen weiter und die Jugendlichen verfolgten uns Lotta und ich bekamen immer mehr Angst. Unsere Bahn war da, doch leider waren die Türen noch verriegelt. Plötzlich riefen uns die zwei Jugendlichen. In diesem Moment hatten wir richtige Panik bekommen. Uns lief der Schweiss runter. Unser Herz pochte nur so, als würde es gleich rausspringen. Von hinten hörten wir plötzlich eine Stimme. Die Stimme wurde lauter. Wir drehten uns um. Ich wunderte mich, warum diese Unbekannte Person rief. Lotta aber sagte voller Aufregung: «Ist das nicht die Bettlerin, der du zwei Franken gegeben hast?” Jetzt erkannte ich sie wieder! Wir gingen direkt zu ihr und erklärten ihr, dass wir von diesen Jugendlichen verfolgt wurden. Da sagte sie mit gedämpfter Stimme: «Wartet nur ab! Die werde ich mir vorknöpfen. «Furchtlos ging sie zu ihnen hin und fing an mit ihnen zu diskutieren. Nach einer Weile kamen alle drei strahlend auf uns zu. Lotta und ich schauten uns verblüfft an. Was war denn da geschehen? Die Bettlerin erklärte:” Die Jungs hatten gar keine bösen Absichten. Sie sahen Lotta auf der Strasse, wie sie ihr Ticket hervornehmen wollt und ihr dabei ihr Portemonnaie zu Boden fiel. Sie wollten es euch geben, aber ihr seid immer wieder davongerannt. Hier ist es!» Lotta war überrascht und überglücklich, dass die ihr Portemonnaie wieder hatte. Sie entschuldigte sich bei den Jugendlichen und bedankte sich. Auch bei der Bettlerin bedankten wir uns herzlich. Da meinte sie:” Ihr habt mir grosszügig etwas gegeben und ich freue mich, dass ich euch etwas zurückgeben kann!”