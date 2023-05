Klub der jungen Geschichten Die Hölle auf Erden Alessio Bucher, Kottwil, 2. Oberstufe

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Nun nähert sich der Grosse Krieg schon dem 2. Jahr. Als der Krieg begann, sagte man uns, dass wir Weihnachten wieder zuhause sein werden. Der Krieg ist die Hölle auf Erden. Der Boden der Schützengräben ist von einem Gemisch aus Schlamm und Blut bedeckt. In meiner Hand liegt meine Waffe. Es ist eine Mauser. Sie fühlt sich kalt und schwer in meiner Hand an. Ich und etwa fünfhundert andere Soldaten warten nur noch auf den Pfiff. Sobald der Pfiff ertönt, klettern wir als die 2. Welle aus den Schützengräben. Für viele von uns wird das der Tod sein. Wir rennen durch den Stacheldraht, welcher mir neue Kratzer hinzufügt. Ich spüre den Schmerz nicht mehr. Ich bin viel zu fest darauf konzentriert, nicht zusammenzubrechen, wenn ich um mich herum die Sterbenden der ersten Welle im Schlamm verenden sehe. Ich will das alles nicht mehr. Neben mir fällt einer nach dem anderen. Ich will nicht sterben, ich habe eine Familie, der Krieg soll endlich enden, ich habe schon zu viele sterben sehen. Ein stechender Schmerz durchzuckt meinen linken Unterschenkel und ich falle. Mitten im Niemandsland liege ich nun, aus meinem linken Unterschenkel pulsiert Blut. Sollte das nun mein Ende sein durch die Kugel eines französischen Soldaten im Schlamm verbluten. Ich öffne meine Brusttasche und nehme das Foto raus, welches sich darin befindet. Auf dem Bild ist ein junger Mann, welcher ein Baby auf dem Arm hält. Neben dem Mann steht eine Frau. Das sind Ich, meine Frau und mein Sohn. Ich drücke das Bild an mich und ich weiss, dass das mein Ende sein wird. Mir wird schwarz vor Augen. Ich weiss nicht, wie lang ich bewusstlos war, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Lazarett. Ich habe es überlebt. Jedenfalls diesen Tag, was der nächste Tag bringt oder ob ich ihn überhaupt noch erleben werde, liegt im Unbekannten. Ich hoffe jedenfalls, dass ich meine Familie wiedersehen werde.

(Mögliche Geschichte eines Deutschen Soldaten bei Verdun)