Klub der jungen Geschichten Die Jagd Eliane Stalder, Gelfingen, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Aber nochmal von vorne. Ich bin Bella und ich bin 17. Mein Freund und in dieser Situation Missionspartner Seth ist 19. Wir sind beide keine Menschen, sondern eine Mischung aus Elementen und Menschen. Unsere Welt existiert für die Menschen nicht wirklich. Es gibt in einer Höhle in den Bergen einen Eingang. Menschen können nicht rein. Zurück zur Mission. Es sind Furien aus unserer Welt ausgebrochen, die wir wieder versuchen einzufangen. Furien sind Wesen mit schwarzer Haut und Flügeln. Sie sind etwa so gross wie Schafe und sie fressen am liebsten Menschen. Aber nicht das Fleisch, sondern die Seele, das Bewusstsein der Menschen. Zurück bleiben kalkweisse Leichen mit zwei winzigen Bissspuren auf der Stirn. Ich und Seth schauen Nachrichten, um zu wissen, wo wir suchen sollen. Plötzlich blenden sie ein Bild von Südviertel der Stadt ein. Eine kalkweisse Leiche mit Bissspuren auf der Stirn. Wir rennen, wie vom Blitz getroffen los. Ihr müsst wissen, wir können sehr schnell rennen. Für das menschliche Auge zu schnell. Als wir am Ort des Geschehens ankommen, schauen wir uns kurz um. ,,Zu viele Polizisten und Beamte hier’’, sage ich zu Seth. ,, Da müssen wir eben warten’’, meint Seth. Eine Stunde später warten wir immer noch. Ich explodiere, mein Haar und die Augen werden rot. Seth sieht es und will mich aufhalten und zur Vernunft bringen, aber ich bin zu wütend. Wir haben wochenlang gesucht und jetzt sollen wir wegen ein paar alberner Menschen warten? Ich spüre, wie pures Feuer durch meine Adern strömt. Ich lasse es los. Zurück bleiben nur verkohlte Gebäude. Die Furie fliegt davon. Meine Haare haben immer noch einen Stich ins rote, aber sie sind nicht so feuerrot wie vorhin. Jetzt ist Seth wütend. ,,Verdammt nochmal Bella!’’, schreit er. ,,Wieso musst du immer bei jeder Kleinigkeit ausrasten?!’’ Er funkelt mich wütend an. Ich konnte nur stottern: ,,Aber ich …’’ da rennt er schon weg und lässt mich stehen. Ich renne ihm nach, soll er doch selbst schauen, was er machen will! Ich werde jedenfalls nichts machen. Als ich ihn eingeholt habe, muss ich erstmal schreien. Er liegt zwischen den Wurzeln eines Baumes und von der Schläfe tropft ihm Blut hinunter. Da sehe ich die Furie. Sie sitzt keine 20 Meter entfernt auf einem Felsen und starrt mich an. Ich werde wütend. So wütend, dass ich mich wieder wie ein Lavasee fühle. Ich lasse meine ganze Wut in einem Strahl Feuer auf die Furie los. Alles wird schwarz. Als ich wieder erwache, sehe ich Seth immer noch reglos daliegen. Dann schaue ich zu der Furie hinüber. Nur ein Häufchen Asche zeigt, dass da je mal was war. Ich begreife, dass ich wahrscheinlich ohnmächtig geworden bin, nachdem ich die Furie getötet habe. Ich renne zu Seth und lasse mich vor ihm auf die Knie fallen. Er ist blass und atmet kaum. Ich schaue die Wunde an und glaube, ich kann ihn zu seiner Wohnung tragen, ohne dass es ihm schaden könnte. In seiner Wohnung rufe ich den Arzt an. Er schaut sich Seth an und meint: ,,Für einen Menschen wäre die Wunde tödlich gewesen, aber er wird es überleben.’’ Ich schaue ihn irritiert an und begreife: Er ist auch einer von uns. Ich grinse und er grinst zurück. ,,Danke Dr. Harrison’’ , sage ich und er lächelt mir zu. ,, Ich bin so froh, dass es ihm in ein paar Tagen besser gehen wird.’’ Aber Dr. Harrison war schon weg. Eine Woche später ist alles wieder beim Alten. Wir auf einer Mission, und Seth wieder gesund. Seth hat übrigens die Kraft der Erde und der Luft.