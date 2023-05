Klub der jungen Geschichten Die Jugendsünde Noel Mühlemann, Horw, Oberstufe 3

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher.» Dies sind die Wörter, die intuitiv in meinem Kopf schwirren, als mich der Beamte befragte. Das Licht ist grell und hält mich von jeglichen Versuchen ab, mich auf etwas anderes zu fokussieren als auf den Raum, in dem ich mich befinde. Wie betäubt sitze ich an einem Tischende, am anderen der Beamte, der nichts Besseres zu tun hat, als mir ununterbrochen dieselben Fragen zu stellen. „Was ein drecks Bulle“ denk ich mir, als er wieder ansetzen will um wieder eine Frage zu stellen. Doch bevor er die nächste Frage stellen konnte, konfrontierte ich ihn mit einer Gegenfrage: „Was ist euer Problem, wir können ja nicht wissen, dass der Typ direkt so überreagiert!“ für einen kurzen Moment war es still im Raum, er richtete seinen Blick auf mich und schwieg weiter. Ich merkte, wie langsam begann zu schwitzen. Der Beamte durchbrach die Stille mit einem dumpfen Geräusch, es war seine Faust, die er auf den Tisch hämmerte! Wütend warf er mir vor: „Immer dasselbe mit euch!“ er liess sein Blick durch das von der Aussenwelt abgeschottete Zimmer schweifen. Nun sass ich da, ein Jugendlicher, der frisch 17 wurde und wieder mal einen Nachmittag bei den Bullen im Vorführungsraum verbringen durfte. Zu oft habe ich hier schon gesessen, man könnte schon fast sagen, dass es mein zweites Zuhause sei. Kopfschüttelnd und voller Zorn schaute mich der Beamte an in der Hoffnung, dass ich ein Laut von mir gebe. Ich schwieg und verschränkte meine Arme, um klarzustellen, dass ich nicht bereit bin, zu kooperieren. Dass dies zu noch mehr Unannehmlichkeiten führen könnte, war mir zu diesem Zeitpunkt ziemlich egal.

Ich bemerke, wie die Tür aufgeht, es quietscht und auf einmal sind nicht mehr ich und der Beamte im Raum, sondern meine Mutter und zwei weitere Beamte. Während meine Mutter über den Tatverdacht informiert wurde, warf sie mir immer wieder verwirrte Blicke zu. Sie konnte es nicht fassen. Ein Mann im Koma wegen ihres Sohnes. Mit Tränen in den Augen völlig aufgelöst, fragte sie mich, wieso ich so etwas getan hätte. Ich schwieg, als meine Mutter nach meiner Hand griff und nochmal fragte, weshalb ich so etwas getan hatte, musste ich tief Luft holen. Ich konnte nicht anders, als ihr zu erzählen, was an diesem besagten Abend abgegangen war. Ich räusperte meine Stimme und fing an zu reden. Ich erzählte ihr, dass alles ziemlich schnell gegangen war und ich, bevor ich überhaupt die Situation realisieren konnte, gehandelt habe. „Ich war draussen mit Mike und Tom, wir hatten das Ziel, uns ein paar Flaschen Wodka von der Tankstelle einstecken und als wir unbemerkt unsere Flaschen aus dem Laden gestohlen hatten, folgte uns ein Mann.“ Er packte mich von hinten an der Schulter und riss mich zurück, als bemerkt habe, es war der Tankstellenbesitzer, „ich sah keinen anderen Ausweg, als ihm eine Faust zu verpassen und wegzurennen.“ „Wie hätte ich wissen sollen, dass er umkippt und sein Kopf an einem Stein am Boden knallt?»

Nun ist es raus, die Polizei weiss Bescheid, was an diesem besagten Abend los war und ich darf hoffen, dass dieser Mann ohne Hirnverletzungen aus dem Koma aufwacht. Die Nachhausefahrt war still, ich traute mich nicht, ein Wort an meine Mutter zu wenden. Zuhause angekommen, verkroch ich mich in meinem Zimmer, ich hörte, wie meine Mutter weinend am Reden war. Wahrscheinlich rief sie gerade die Eltern von Mike und Tom an, um ihnen mitzuteilen, was wir an diesem Abend verbrochen hatten. Als es dunkel wurde und ich die Stimme meiner Mutter nicht mehr hörte, ging ich ins Bett. Der Gedanke, dass ein Mann wegen mir Koma liegt, liess mich nicht schlafen, ich überlegte, weshalb er den Diebstahl bemerkt haben könnte und weshalb er uns folgen musste. Doch irgendwann überkam mich die Müdigkeit und ich schlief ein, am nächsten Tag entschied ich mich nicht zur Schule zu gehen. Ich kam in die Küche und sah meine Mutter mit der Lokalzeitung in der Hand, auf Titelseite stand mein Name, dass ich jemals in der Zeitung stehen würde, hätte ich nie gedacht und schon gar nicht wegen einer solchen Tat. Ich schaute meine Mutter an, als ich plötzlich bemerkte, dass über die Wangen meiner Mutter Tränen kullerten, sie stand auf und stürmte weinend in ihr Zimmer. Das Blut gefror mir in den Anderen, als ich die Zeitung in die Hand nahm und meine Augen das Wort «verstorben» erfassten. Wie vom Blitz getroffen stand ich da, ich kann es nicht fassen.

Ich und nur ich alleine bin verantwortlich für den Tod eines Mannes und dies nur, weil wir uns absolut sicher waren, dass nichts schiefgehen könne.