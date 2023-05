Klub der jungen Geschichten Die Kiste in der Fabrik Christopher d'Angelo, Rickenbach, 6. Primar

(chm)

Die Kiste in der Fabrik

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rannte die Treppe hoch und holte meinen Freund Bachira. Wir öffneten den Schrank und sahen einen Weg ganz schmal wie eine Luftschachtel. Ich wollte direkt gehen, aber da hielt mich Bachira an: « Sollten wir nicht notwendige Sachen mitnehmen fürs Abenteuer, wie Snacks?» Ich lachte: «Mach aber schnell, ich hasse, wenn ich auf ein Abenteuer warten muss.» Zwei Minuten später gingen wir in die Luftschachtel rein. Es ging und ging und ging bis wir endlich einen Ausgang sahen. «Eine Fabrik?» «Ich glaube schon.» «Wie cool!», rief Bachira. Sie sahen eine Schachtel und öffneten sie. «Eine Puppe? Oha komm, nehmen wir sie mit!» «Trag du sie Bachira.» «Okay, komm gehen wir.» «Eh… Der Eingang ist zu.», sagte Bachira mit einer verwirrten Stimme.

Was! Noch was, die Puppe ist weg! «Hallo Kinder», flüsterte eine weibliche , roboterähnliche Stimme. Wir drehten uns um und sahen die Puppe. Sie sah nicht gerade freundlich aus, und hatte ein Messer! «Kommt und spielt mit mir, ich bin freundlich.» Bachira und ich waren nicht die besten in der Schule, aber auf das fielen wir nicht rein. «Nein danke!», sagt Bachira. «Es war keine Frage!», sagte die Puppe. Sie fing an von 60 runter zu zählen. «Renn!» Bachira und ich rannten so schnell wir konnten und fanden einen Lift! «30, 29, 28.» «Komm Bachira, schnell!» Die beiden gingen in den Lift und kamen bei einer verschlossenen Tür an. Langsam öffnete sie sich… «Ein Wald?» Die beiden waren sehr verwirrt, sie hatten fast kein Atem mehr. «Nicht aufgeben, weiter!», sagte ich. Wir rannten weiter. Ein quietschendes Geräusch kam von hinten. Wir schauten nach hinten. Die Türe vom Lift öffnete sich und die Puppe stand da. «Los! Los! Los! Spring so schnell du kannst!», schrie Bachira! Wir rannten bis: «Eine Strasse!» «Und ein Wegweiser!» Auf dem Wegweiser stand Ohio in Richtung Süden, (wo wir leben). Wir hörten nicht auf zu rennen. Dann kam ein Auto. Wir schrien: «Stopp!» Das Auto hielt an und es war Isagi, ein Freund von Bachira! Als er die Puppe sah, wusste er, dass sie in Gefahr waren. «Kommt, steigt ein!» Er öffnete die Tür und sie sprangen rein. Er drückte aufs Gas so fest er konnte. «Geht es euch gut?», fragte er mit einer besorgten Stimme. «Kommt, ich bring euch nach Hause.» Wir waren so glücklich, aber auch super erschöpft. Als wir zuhause waren, bedankten wir uns von Herzen und gingen schlafen, denn es war schon sehr spät am Abend. Was mit der Puppe ist, bleibt geheim. Wir schlossen den Eingang zu mit Holz und Metall und gingen nie mehr in den Keller.